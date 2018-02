Barcellona | Sergi Roberto | ' Molto felice del rinnovo | spero di'

Sergio Ramos e la provocazione su Puigdemont che fa infuriare il Barcellona : “A Barcellona sono sicuro che pensano che io debba andare in prigione con Puigdemont. Non avevo intenzione di colpire Luis Suárez. Questa partita era la ciliegina sulla torta del 2017. Andiamo via doppiamente incazzati perché si trattava proprio di questa partita. Siamo obbligati a lottare fino alla fine“. Queste dichiarazioni di Sergio Ramos dopo la sconfitta del suo Real Madrid contro il Barcellona, non sono state molto gradite in terra ...