Avio | governo non esercita golden power su acquisto quote da Amundi

Avio : Governo non esercita Golden Power su acquisto quote da parte di Amundi : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato di non esercitare i poteri speciali e di consentire il decorso dei termini temporali in relazione all’operazione di acquisizione da parte di Amundi di quote azionarie di Avio. E’ quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi al termine del Cdm. Il Consiglio dei ministri ha, comunque, prescritto alle due società ...