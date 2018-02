"Aumento di 35 euro sulla bolletta della luce" - la bufala su WhatsApp : Non ci sarà alcun aumento di 35 euro sulla bolletta della luce. La voce è iniziata a circolare nelle scorse ore su WhatsApp, ma non c’è niente (o quasi niente) di vero. "Buonasera mi è appena...

Morbillo - Aumento del 400% dei casi in Europa : Oltre 20mila casi e 35 decessi in Europa, un dato inaccettabile, secondo l'Oms. L'Italia è in prima fila, con 5mila bambini e adulti che si sono ammalati

Morbillo - Aumento del 400% dei casi in Europa : (foto: CDC via Getty Images) Più di 21mila casi nel 2017 e 35 decessi, contro soltanto circa 5mila casi nel 2016: questi sono i dati, relativi all’Europa, del Morbillo, la cui incidenza, nell’anno appena trascorso, è aumentata del 400% rispetto all’anno precedente. E l’Italia – questa volta purtroppo – è in prima fila, con circa 5mila casi (un rischio messo in evidenza anche dagli Stati Uniti), seconda solo alla Romania, ...

Poste Italiane fa il pieno di utili nel 2017. Dividendo in Aumento a 0 - 42 euro : Profitti crescita e sopra le attese per Poste Italiane nel 2017. La società ha archiviato l'esercizio con un utile netto di 689 milioni di euro, in aumento dell'11% rispetto ai 622 milioni messi a ...

Creval - sottoscritto contratto di garanzia. Aumento di capitale a 0 - 10 euro : Teleborsa, - Tutto pronto per l'Aumento di capitale del Credito Valtellinese . Ieri sera, 14 febbraio, il Consiglio di Amministrazione ha determinato le condizioni definitive della ricapitalizzazione ...

Statali - via libera per l'Aumento dello stipendio. Vigili del fuoco - contratto firmato : 84 euro al mese in più : Arriva l'aumento. La Corte dei conti, riunita oggi in adunanza alle 15, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha certificato il rinnovo contrattuale degli Statali per il triennio...

Statali : per le Forze di Sicurezza 50 euro di Aumento netto - ecco le reali cifre Video : A febbraio gli arretrati e probabilmente a marzo i nuovi stipendi aggiornati dopo il rinnovo del contratto dei lavoratori Statali del Comparto Difesa e Sicurezza. Dopo quasi dieci anni di blocco e dopo molte settimane di trattative, i sindacati hanno deciso di avallare la proposta di rinnovo presentata dall’Aran in rappresentanza del Governo. Un accordo firmato e sottoscritto nella notte del 26 gennaio alla presenza del Ministro Madia per la ...

Polizia e militari - i nuovi stipendi : Aumento medio di 130 euro : Sono 450 mila i lavoratori pubblici della sicurezza e della difesa che avranno il contratto rinnovato e quindi un aumento in busta paga, che a regime in termini mensili varrà da 110 a 132 euro lordi ...

Eurozona - lieve Aumento reddito famiglie : 21.34 lieve aumento del reddito delle famiglie nella zona euro. Il reddito familiare pro capite reale è cresciuto dello 0,4% nel terzo trimestre del 2017, dopo un aumento dello 0,6% nel precedente trimestre. Lo comunica Eurostat.I consumi reali pro capite delle famiglie segnano +0,4%, in lieve flessione rispetto al secondo trimestre. Nell'Ue a 28,il reddito reale delle famiglie è aumentato dello 0,7%,lo stesso livello del trimestre ...

Rinnovo contratto Scuola - sindacati rilanciano : 130 euro d'Aumento in busta paga Video : Il Rinnovo del contratto #Scuola potrebbe subire un ulteriore slittamento. Questo quanto emerso dall'ultimo vertice Governo-#sindacati, che, tra gli altri temi, ha messo in evidenza il paventato aumento dell'orario di lavoro. Alle ore di insegnamento frontale 25 per la Scuola dell'infanzia, 24 per la primaria e 18 per secondaria di primo e secondo grado si andrebbe ad aggiungere il potenziamento dell'offerta formativa e il corposo gruppo di ...

