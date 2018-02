Attivisti M5S pregano affinché io muoia | lo sfogo della Iena

Parlano gli Attivisti del M5s rimasti fuori dalle parlamentarie : Le parlamentarie del M5s? continuano ancora a tenere banco, nonostante le liste siano già state confezionate e presentate. Dal comitato #Annullatetutto stanno partendo, si apprende, le prime diffide a Beppe Grillo e a Luigi Di Maio. Un passo politico e non giudiziario per chiedere conto anche delle esclusioni di tanti attivisti dalle liste, senza che se ne conosca la ragione. Il dito è puntato, di fatto, contro il ...

M5s - malumori per esterni ex Pdl e Pd. In Lombardia mail bombing Attivisti contro Carinelli : capolista dove non risiede : Luigi Di Maio le chiama “eccellenze” e sono la più grande novità del nuovo Movimento 5 stelle. Ma non tutti sono d’accordo. Perché tra i tanti nomi che i grillini hanno candidato andandoli a pescare tra gli esterni, ci sono anche molti che in passato hanno militato (chi più e chi meno) con altri partiti. A parlare per tutti c’è stato il caso di Rinaldo Veri, già eliminato, che non solo era consigliere comunale a Ortona ma ...

Parlamentarie e sistema in tilt - ira degli Attivisti M5S : Altra esclusione quella del deputato Francesco Cariello, che in una nota ha tuttavia spiegato di essere stato escluso dalla corsa per "una condanna politica", aggiungendo di aver chiesto un confronto ...

M5S - nuove beghe per Grillo : comitato di Attivisti gli fa causa. A capo c'è la consigliera di Roma Grancio : Stavolta non è uno sparuto gruppo di attivisti espulsi o sospesi che combattono per interessi tutto sommato personali. Stavolta è un gruppo nutrito di attivisti che intende muoversi per tutelare l'...