ATP RIO - Vincono Jarry e Schwartzman | poi il diluvio

ATP RIO : Cecchinato fuori al primo turno : ANSA, - ROMA, 21 FEB - Niente da fare per Marco Cecchinato al debutto nel tabellone principale del "Rio Open", torneo ATP dotato di un montepremi di 1.461.560 dollari in corso sui campi in terra rossa ...

Tennis - ATP RIO de Janeiro 2018 : Marco Cecchinato ko al primo turno. Sconfitto in due set da Pablo Carreno Busta : Termina subito l’avventura di Marco Cecchinato nel tabellone principale di Rio de Janeiro, fuori al primo turno del torneo Sconfitto per 6-4 6-1 dallo spagnolo Pablo Carreno Busta. L’azzurro ha provato a giocarsela ma non ha potuto nulla contro la testa di serie numero 3 del seeding, in un match durato poco più di un’ora di gioco. L’unica presenza italiana a Rio rimane a questo punto quella di Fabio Fognini. Eppure la ...

Tennis - ATP RIO de Janeiro 2018 : vittoria in rimonta per Fabio Fognini contro Thomaz Bellucci. L’azzurro conquista gli ottavi di finale : vittoria sofferta per Fabio Fognini nel match del primo turno dell’ATP di Rio de Janeiro (Brasile). L’azzurro ha vinto in rimonta contro il padrone di casa, wild card, Thomaz Bellucci (n.123 del mondo) con il punteggio di 6-7 7-5 6-2 in 2 ore e 52 minuti al termine di un confronto estremamente lottato che, alla fine, ha sorriso al giocatore italiano. Con questo risultato, il ligure accede agli ottavi di finale dove se la vedrà contro ...

Tennis - ATP Rotterdam : trionfa Federer - Dimitrov ko in finale 6-2 - 6-2 : Lo svizzero ha superato in finale Grigor Dimitrov , numero 5 del mondo, che si è arreso nettamente 6-2, 6-2 in nemmeno un'ora di gioco, condizionato anche da un problema fisico che lo ha limitato nel ...

DIRETTA / Finale ATP 500 Rotterdam Federer Dimitrov (risultato finale 6-2 6-2) : trionfo da numero 1 : Federer-Dimitrov: finale Atp 500 Rotterdam di tennis: tornato numero uno del mondo, lo svizzero cerca il 97esimo trofeo in carriera contro il bulgaro, numero 5 del mondo(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 16:42:00 GMT)

Federer-Seppi - semifinale ATP Rotterdam 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Quest’oggi si svolgerà la semifinale tra Roger Federer ed Andreas Seppi nell’ATP 2018 di Rotterdam, in Olanda. Lo svizzero si è sbarazzato nei quarti di finale dell’olandese Robin Haase, tornando n.1 del mondo sei anni dopo l’ultima volta. Anche l’italiano sta vivendo una seconda giovinezza, come testimonia un ottimo avvio di stagione, con tanto di ottavi di finale raggiunti agli Australian Open. Nei Paesi Bassi ...

Tennis - ATP Brisbane 2018 : Nick Kyrgios trionfa in finale contro Ryan Harrison. Netta vittoria dell’australiano in due set : Nick Kyrgios trionfa nell’ATP di Brisbane (Australia). Il padrone di casa ha superato in due set (6-4 6-2) l’americano Ryan Harrison (n.47 del mondo) in 1 ora e 14 minuti di partita. Un’ottima prestazione quella del n.21 ATP che conferma il buono stato di forma dopo aver battuto in semifinale il bulgaro Grigor Dimitrov (n.3 del ranking e vincitore delle ATP Finals). Nel primo set regna sovrano l’equilibrio ed è Harrison ...

Tennis - ATP Auckland 2018 : Del Potro e Sock le stelle - Shapovalov incuriosisce - nessun italiano in tabellone : Prosegue il cammino di avvicinamento dei Tennisti del circuito ATP al primo Slam della stagione, vale a dire gli Australian Open 2018 (15-28 gennaio). L’attesa, per il grande evento di Melbourne, è crescente sperando che i forfait eccellenti non si replichino, pensando alle defezioni della statunitense Serena Williams e del britannico Andy Murray. Premesso ciò, l’ATP di Auckland (Nuova Zelanda) potrà essere un banco di prova ...