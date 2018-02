Atletica | Mondiali indoor | per Italia ci sarà anche Trost

Mondiali Atletica indoor - gli azzurri sono 12 : Partecipare a questi campionati del mondo è un'opportunità che voglio raccogliere fino alla fine, per continuare a migliorare, per portare avanti il percorso che abbiamo iniziato, per aggiungere ...

Atletica - Mondiali Indoor Birmingham 2018 : l’elenco dei 10 convocati dell’Italia alla rassegna iridata. Squadra capitanata da Fabrizio Donato : Il Direttore Tecnico dell’Alto Livello Elio Locatelli ha reso noto l’elenco dei convocati per i Campionati del Mondo Indoor in programma a Birmingham (Gran Bretagna) dal 1° al 4 marzo. L’Italia in occasione della rassegna iridata sarà rappresentata da 10 atleti (4 uomini e 6 donne) guidati dal bronzo olimpico del salto triplo Fabrizio Donato che, domenica scorsa ad Ancona, si è tolto la soddisfazione di conquistare il suo 23° ...

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2018 – Brilla l’eterno Fabrizio Donato. Lukudo e Folorunso da Mondiali - ma il resto… : I Campionati Italiani Assoluti Indoor di Atletica leggera, svoltisi nel weekend ad Ancona, hanno offerto soltanto qualche fiammata in una stagione al coperto che non sta regalando grandi scossoni ai nostri colori. A due settimane dai Mondiali in sala, in programma a Birmingham (Gran Bretagna) dal 1° al 4 marzo, la nostra Nazionale non vive un grande momento di salute: la speranza, come sempre, è che la situazione cambi tra primavera ed estate ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e su RaiSport, in diretta streaming su Eurosport Player, su Sky Go, su Premium Play e sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli ...

Atletica - Mondiali indoor 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : I Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 1° al 4 marzo. Spettacolo assicurato sulle pedane inglesi, si preannunciano delle belle battaglie tra le grandi stelle del panorama internazionale pronte a fronteggiarsi al coperto. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e gli orari di tutte le gare dei Mondiali indoor 2018 di Atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta ...

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2018 : infinito Fabrizio Donato a 16.94. Lukudo - Folorunso e Bongiorni al minimo per i Mondiali. Tutti i podi e i risultati : Si sono conclusi ad Ancona i Campionati Italiani Assoluti Indoor di Atletica leggera. Nella seconda giornata è arrivata qualche nota lieta quando mancano dieci giorni ai Mondiali al coperto di Birmingham (1-4 marzo). FEMMINILE: 400 METRI – Una delle gare migliori sotto il profilo tecnico. A vincere è Raphaela Lukudo che con il tempo di 53.08 batte Ayomide Folorunso (53.15): Lukudo migliora il personale di ben 69 centesimi e, proprio ...

Atletica - Campionati Italiani Indoor 2018 : Palmisano promossa - Trost a 1.90 - Fofana da Mondiali - Trio batte Howe. Tutti i risultati e i podi : Ad Ancona proseguono i Campionati Italiani Indoor di Atletica leggera. Giornata non particolarmente ricca di spunti a due settimane dai Mondiali al coperto di Birmingham. Questi i tricolori assegnati sabato 17 febbraio e i podi. Domani la chiusura con le ultime gare. FEMMINILE: 3000 METRI DI MARCIA – Antonella Palmisano regala uno dei migliori risultati di giornata. Il bronzo iridato sui 20km si presenta per avvicinare il record ...

Atletica - Gianmarco Tamberi rinuncia ai Mondiali Indoor : “Non mi gioco la stagione outdoor”. Non difenderà il titolo : Gianmarco Tamberi non parteciperà ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera, in programma a Birmingham (Gran Bretagna) dal 1° al 4 marzo. Gimbo ha deciso di rinunciare alla rassegna iridata e dunque non difenderà il titolo conquistato due anni fa. Il marchigiano è arrivato a questa amara scelta dopo i tre nulli accumulati a Banska Bystrica alla irrisoria quota di 2.15, misura che non deve riservare problemi per un talento come ...

Atletica - Gimbo Tamberi dolorante al piede : “Piccola contusione - voglio essere agli Assoluti e ai Mondiali” : Gianmarco Tamberi ha steccato a Banska Bystrica e ha terminato la gara senza misura: Gimbo non è riuscito a superare 2.15m, una misura irrisoria per un atleta del suo calibro che però a meno di un mese dai Mondiali Indoor non sembra essere al top della forma. La controprestazione di ieri abbassa il morale del nostro fenomeno perché il dolore al piede sinistro sembra farsi sentire. A spiegare il motivo della debacle è lo stesso marchigiano alla ...

Atletica - Antonietta Di Martino conquista il bronzo dei Mondiali 2009! Squalifica retroattiva ad Anna Chicherova : Antonietta Di Martino è a un passo dal conquistare la sua terza medaglia ai Mondiali di Atletica leggera! La Regina azzurra del salto in alto, infatti, si era già messa al collo l’argento a Osaka 2007 e il bronzo a Daegu 2011, ma adesso dovrebbe arrivare anche il bronzo di Berlino 2009: in quell’edizione la campana concluse al quarto posto ma la russa Anna Chicherova è stata trovata positiva a uno steroide nel 2016 in occasione di un ...

Atletica - Campionati Italiani Giovanili 2018 – Filippo Randazzo salta 7.90. Artuso sfiora i Mondiali - bene Dosso. Tutti i risultati e i Campioni : Ad Ancona si è disputata la prima giornata dei Campionati Italiani Indoor di Atletica leggera riservati alle promesse e agli juniores. Filippo Randazzo è in grandissima forma e salta un interessante 7.90 su quella pedana che l’anno scorso gli regalò un notevole 8.05 (suo primo balzo oltre gli otto metri). Il 21enne siciliano ha realizzato il quinto risultato personale e ha così vinto tra gli Under 23 con estrema autorevolezza. Oggi poteva ...

Atletica - Paolo Dal Molin torna al top : corre 7.68 - minimo per i Mondiali. Simone Cairoli vince gli Assoluti di multiple : Paolo Dal Molin è tornato. Il 30enne ha finalmente fatto la differenza sui 60m ostacoli correndo un interessante 7.68 ad Ancona: era da quattro anni che il vicecampione europeo 2013 non si esprimeva su questi tempi (il suo personale è di 7.51, record italiano). L’azzurro ha strappato anche il minimo per i Mondiali Indoor di Birmingham (1-4 marzo). Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, è volata a 6.36 nel salto in lungo ma a Padova era il ...

Atletica - Filippo Tortu secondo sui 60m a Berlino! Firmato il personale (6.62) e minimo per i Mondiali : ci ripenserà? : Filippo Tortu ha fatto il proprio esordio stagionale al meeting Istaf di Berlino e sulla pista indoor tedesca ha subito dimostrato di essere in grandissima forma. La grande promessa dell’Atletica leggera italiana ha corso i 60 metri in 6.62 sia in batteria che in finale: si tratta del suo nuovo personale (migliorato di due centesimi il precedente), davvero niente male considerato che siamo soltanto all’inizio dell’anno e che ...