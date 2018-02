Atalanta per l' impresa | ribaltare il Borussia Lazio | servono due gol

Europa League - Gasperini : «Dortmund? L'Atalanta ce la può fare» : BERGAMO - Ormai ci siamo: appuntamento con la storia per l' Atalanta . Dopo aver battuto a sorpresa Everton e Lione nel girone, Gomez e compagni proveranno a mettere sotto anche il Borussia Dortmund ...

Atalanta-Borussia - Reggio si barrica per il match ad alto rischio : Tifosi bergamaschi e tedeschi pronti ad arrivare in città già dal mattino. Ecco il piano di sicurezza e le misure al traffico per il match del Mapei

Nevio Scala prima di Atalanta-Borussia «Chi si qualifica? 50 per cento a testa» : «Sono italiano e ho allenato a Dortmund. Per me è difficile scegliere. Me la cavo con un salomonico 50 per cento a testa». Nevio Scala, che vent'anni fa condusse il Borussia sul tetto del mondo, non ...

Atalanta - lettera del presidente Percassi ai tifosi : 'Uniti per fare la storia' : "Nel Mapei stadium come al Signal Iduna park: uniti e compatti per un'altra festa nerazzurra, per scrivere insieme la nostra storia". Si conclude così l'appello del presidente dell'Atalanta, Antonio ...

