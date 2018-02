Astronomia | un appassionato cattura un evento rarissimo | la prima luce generata da una

meteoweb.eu

: RT @astroperinaldo: Fortuna cosmica ?? Victor Buso, un appassionato di astronomia argentino, nei suoi scatti ha individuato quella che semb… - sirgolly : RT @astroperinaldo: Fortuna cosmica ?? Victor Buso, un appassionato di astronomia argentino, nei suoi scatti ha individuato quella che semb… - monicaognitanto : RT @astroperinaldo: Fortuna cosmica ?? Victor Buso, un appassionato di astronomia argentino, nei suoi scatti ha individuato quella che semb… - astroperinaldo : Fortuna cosmica ?? Victor Buso, un appassionato di astronomia argentino, nei suoi scatti ha individuato quella che… -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Grazie alle fortunate immagini di un astronomo amatoriale argentino, gli scienziati hanno ottenuto laosservazione dello scoppio iniziale digenerato dall’esplosione di una stella massiccia. Víctor Buso, questo il suo nome, hato le immagini di una galassia lontanae dopo il “risveglio shock” della supernova, quando un’onda di pressione supersonica dal nucleo esplosivo della stella colpisce e riscalda il gas sulla superficie della stella stessa fino ad una temperatura altissima, facendogli emettereed illuminandolo rapidamente. Finora nessuno era stato in grado dire questa “ottica” da una normale supernova (una non associata ad un’esplosione di raggi gamma o X), poiché le stelle esplodono apparentemente in maniera casuale nel cielo e laemanata è momentanea. I nuovi dati forniscono importanti indicazioni sulla struttura fisica della ...