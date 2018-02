Assegno familiare dal Comune | a chi spetta e a quanto ammonta

leggioggi

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Aumento in vista per l’erogato dai Comuni alle famiglie numerose in condizioni economiche disagiate. A seguito della variazione dell’indice istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari al +1,1, nel 2018 crescerà anche l’importo degli assegni, come previsto dal comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 13 febbraio scorso. Il beneficio viene erogato dall’Inps ma è carico dei Comuni in favore dei nuclei familiari residenti in condizioni economiche da accertare in base all’Isee, con almeno 3 figli minori a carico oppure in presenza di una maternità. Vediamo nel dettaglio i requisiti per accedere a questa misura., a chie aNel 2018 l’sarà erogato a nuclei familiari che dichiarano risorse reddituali e patrimoniali non superiori ad un valore ...