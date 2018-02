ARMI IN USA Una guerra di due partiti dove uno vuole annientare l' altro

Usa - sceriffo : staff con ARMI a scuola : 01.53 Lo sceriffo della contea della Florida teatro della sparatoria in una scuola in cui sono morte 17 persone ha ordinato che i responsabili della sicurezza autorizzati sul territorio scolastico si dotino di fucili. Le armi, ha spiegato lo sceriffo Scott Israel, verranno tenute nelle auto di pattuglia quando non saranno in uso, questo fino a quando non verranno adottate misure e armadietti di sicurezza adatti a custodirle.

Media Usa : “Da Trump stop alle ARMI agli under 21” : Media Usa: “Da Trump stop alle armi agli under 21” Secondo quanto scrivono alcuni Media americani, il presidente Usa avrebbe detto ai suoi consiglieri di ritenere che i ragazzi che vanno a scuola non dovrebbero avere la possibilità di acquistare armi. Continua a leggere L'articolo Media Usa: “Da Trump stop alle armi agli under 21” sembra essere il primo su NewsGo.

Strage Florida - media Usa : 'Trump pensa di vietare le ARMI agli Under 21' : Sembra che, dopo la Strage di San Valentino a Parkland, in Florida, Donald Trump stia pensando di vietare le armi ai giovanissimi. Secondo quanto scrivono alcuni media americani, il presidente Usa ...

Strage Usa - tweet di Trump sulle ARMI : “Impegno bipartisan per rafforzare i controlli” : Strage Usa, tweet di Trump sulle armi: “Impegno bipartisan per rafforzare i controlli” “Che siamo repubblicani o democratici, ora dobbiamo concentrarci sul rafforzamento dei controlli” di chi acquista le armi: il tweet di Trump dopo aver chiesto poche ore fa al dipartimento di giustizia di vietare i congegni che potenziano le armi aumentando il ritmo […] L'articolo Strage Usa, tweet di Trump sulle armi: “Impegno bipartisan per rafforzare i ...

Usa - distrugge il fucile contro la diffusione delle ARMI : il video è virale : Usa, distrugge il fucile contro la diffusione delle armi: il video è virale L’uomo aderisce alla campagna #onelessgun per dire basta alle armi dopo la strage avvenuta in Florida. Continua a leggere L'articolo Usa, distrugge il fucile contro la diffusione delle armi: il video è virale sembra essere il primo su NewsGo.

Usa - il gesto del fanatico di ARMI dopo la strage in Florida : “La libertà di detenere un’arma vale davvero una vita?” : Si chiama Scott-Dani Pappalardo, dichiara di essere un convinto sostenitore del secondo emendamento, quello che garantisce il diritto ad ogni americano di avere accesso legale alle armi da fuoco, imbracciando il suo fucile d’assalto ha registrato un potente messaggio, che nel giro di poche ore ha totalizzato oltre 15 milioni di visualizzazioni. Ha spiegato le sue ragioni e ha tagliato la canna del suo fucile, spiegando che la sua arma non ...

Fabrizio Moro : 'Ho abusato di alcol e droghe. Prendevo pasticche per sballARMI' : Al settimanale di cronaca rosa svela di aver vissuto 9 anni molto difficili e che ha smesso per paura di... Ecco cosa ha dichiarato l'interprete di 'Non mi avete fatto niente' 'LA ME..A', IL CANTANTE ...

Usa - campagna anti-ARMI diventa virale : 3.00 E' boom sui social media della campagna '#One-less gun', 'un'arma in meno', lanciata dopo la strage nel liceo della Florida. I sostenitori sono molti fanatici delle armi che stanno postando video sui social mentre le distruggono. Tra questi Scott Pappalardo, che sul braccio ha tatuato il secondo emendamento della Costituzione americana che sancisce il diritto di possedere armi. "La vita di una persona vale di piu'", ha scritto sulla sua ...

Usa : protesta contro ARMI davanti a Casa Bianca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Usa non credono ARMI chimiche su curdi : ANSA, - WASHINGTON, 18 FEB - Gli Stati Uniti ritengono che sia "altamente improbabile" l'utilizzo di armi chimiche da parte della Turchia contro i curdi. Lo scrive la Associated Press citando una ...