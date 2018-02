tuttosport

: Arezzo: Tommasi, decisioni il 23/2 - calciosocialfra : Arezzo: Tommasi, decisioni il 23/2 - ossobuco20111 : Arezzo: Tommasi, decisioni il 23/2 -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) ANSA, -, 21 FEB - "Questa giornata è servita per fare il punto e capire la situazione. Ora vediamo cosa succederà. Non so se sarà fatta istanza di fallimento o cambierà qualcosa in società. ...