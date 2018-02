Anna Mazzamauro | Non mi ha picchiato Brignano

“Ecco chi mi ha picchiata sul set”. Anna Mazzamauro dice la verità. Dopo la bomba lanciata dall’attrice era uscito fuori il nome di Enrico Brignano : putiferio. Adesso l’ex signorina Silvani ha deciso di dirlo : “Mi ha spaccato l’orecchio” : Anna Mazzamauro scagiona Enrico Brignano dalle accuse di averla picchiata sul set del film di Fausto Brizzi’. “No, non è stato Enrico Brignano a picchiarmi sul set di ‘Poveri, ma ricchi'”, spiega l’attrice, indimenticabile signorina Silvani nella saga di ‘Fantozzi’, in un’intervista a Peter Gomez nel corso de ‘La Confessione’ che andrà in onda sul canale Nove domani alle 23. Dopo ...

