Andata allo Shakhtar

Volley : Cev Cup - Casalmaggiore cede 0-3 allo Schwerin nell'Andata dei quarti : IL TABELLINO- POMI' Casalmaggiore - SSC PALMBERG Schwerin 0-3 , 33-35, 20-25, 15-25, POMI' Casalmaggiore: Martinez 7, Balkenstein-Grothues 3, Guiggi 7, Drews 8, Lo Bianco 1, Stevanovic 10, Sirressi , ...

LIVE Shakhtar Donetsk-Roma - Champions League 2018 in DIRETTA : 0-1 - Andata ottavi di finale. Giallorossi in vantaggio con Under! : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Shakhtar Donetsk-Roma Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Shakhtar Donetsk-Roma, andata degli ottavi di finale di Champions League. Partita fondamentale per i Giallorossi, che dovranno provare ad indirizzare già il confronto. Non è una trasferta facile ma la Roma ha le carte in regola per poter mettere in discesa l’eliminatoria. La squadra di Eusebio Di Francesco si è ristabilita dopo la crisi di ...

La Serie A riporta i tifosi allo stadio : +15% nel girone d’Andata rispetto al 2016/17 : Continuano a crescere i dati relativi agli spettatori allo stadio in Serie A nel corso della stagione 2017/18 L'articolo La Serie A riporta i tifosi allo stadio: +15% nel girone d’andata rispetto al 2016/17 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.