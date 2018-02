Amnesty International | Italia intrisa di odio | razzismo e xenofobia

Rapporto Amnesty International : In Italia cresce razzismo e xenofobia : Ma nel Rapporto 2018 di Amnesty la visione del mondo non è del tutto negativa. E' vero che i predicatori dell'intolleranza vogliono farci vedere un pianeta strangolato dalla paura, dove l'odio è la ...

Turchia - scarcerato dopo 8 mesi presidente di Amnesty International : Un tribunale di Istanbul ha ordinato il rilascio con condizionale del presidente di Amnesty International in Turchia , Taner Kilic, dopo quasi 8 mesi di carcerazione preventiva. Lo ha reso noto la ...

Kumi Naidoo è il nuovo segretario generale di Amnesty International (22/12/2017) : Naidoo ha conseguito una laurea in giurisprudenza e scienze politiche (Università del KwaZulu-Natal) e un dottorato di ricerca in politica (Università di Oxford). 'Sono stato un attivista e un ...

'L'Italia sta consapevolmente cooperando con gli aguzzini in Libia' - parla Amnesty International : La formazione è importante, ma non può essere fatta senza una direzione politica in conformità con il diritto internazionale. Concludere un accordo con i capi tribù della Libia significa operare ...