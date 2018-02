Amnesty International | c' è troppo odio nella nostra società

Per Amnesty International in Italia crescono razzismo e xenofobia : Roma, , askanews, - E' un' Italia razzista e xenofoba, poco propensa ad accettare e tollerare il diverso, quella che si appresta a votare alle elezioni del prossimo 4 marzo. Questo il duro ritratto ...

Ermal Meta e Jovanotti tra i nominati al Premio Amnesty International Italia 2018 per la canzone dell’anno sui diritti umani : Annunciate le canzoni in lizza per il Premio Amnesty International Italia 2018, riconoscimento assegnato annualmente ai brani di importanza e rilievo sociale. Il Premio è riservato a canzoni che nel corso dell'ultimo anno hanno trattato temi importanti, come quello dei diritti umani. Sono dieci le canzoni nominate per il Premio Amnesty International Italia 2018, che si sono distinte per la musicalità, il genere e il loro contenuto. La ...