Ambiente | da gas rinnovabile Europa può risparmiare 140 mld l' anno

Ambiente : i risultati della misurazione del gas radon nelle acque calabresi : Sono 420 i punti, georeferenziati e distribuiti su tutto il territorio della Calabria, nei quali sono stati eseguiti dei prelievi di campioni di acqua per uso domestico, dalle fonti o dalle condutture, per stimare la presenza in essi di gas radon disciolto; il tutto per conoscere, sul territorio regionale, la situazione della presenza di questo importante e nocivo gas radioattivo naturale nell’acqua, così come già si misura nei luoghi di vita e ...

Gasperini - a Dortmund Ambiente caldo : ANSA, - BERGAMO, 14 FEB - L'Atalanta affronterà domani sera il Borussia Dortmund nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League e l'allenatore Gian Piero Gasperini, a margine della rifinitura ...

Ambiente : una tecnica per combattere i gas serra potrebbe creare gravi scompensi ambientali : La diffusione di una tecnica futuristica per rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera sembra crei in realta’ diversi contraccolpi ambientali. E’ quanto riferisce il quotidiano “Washington Post”, in seguito alla recente scoperta di alcuni scienziati. La tecnica di bioenergia combinata con la cattura e l’immagazzinamento di carbonio (Beccs), spiegano, e’ declinata in diverse varianti, ma al ...

Ambiente : New York fa causa ai big del petrolio per i gas serra : Le autorità di New York fanno causa ai giganti del petrolio per le emissioni di gas serra: Bp, Exxon, Chevron, Royal Dutch Shell vengono accusate di promuovere i loro prodotti minimizzando le loro conseguenze sul clima. Secondo i media americani, New York ritiene i giganti del petrolio responsabili del global warming. L'articolo Ambiente: New York fa causa ai big del petrolio per i gas serra sembra essere il primo su Meteo Web.