Amazon adesso vende anche farmaci da banco

Adesso Amazon vuole spedire e consegnare i pacchi da sola : Poste Italiane in allarme : La rivoluzione di Amazon potrebbe colpire, Adesso, anche le società di spedizione e consegna dei pacchi. Nonostante non vi siano conferme ufficiali, il colosso di Jeff Bezos starebbe pensando di ...

Amazon non è il mostro dipinto dai piccoli commercianti - per adesso - : Mentre in alcuni paesi del mondo come Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, UK e USA la percentuale incisiva delle vendite online è pari al 15%-20%, in Italia non supera il 5,7% quindi una cifra ...

Amazon uccide la cassiera. La spesa è automatica e adesso si paga via app : Il supermercato del futuro farà a meno di casse e cassiere? Il tema è quanto mai d'attualità, visto che ieri a Seattle ha aperto al pubblico, con un anno di ritardo sulla tabella di marcia, Amazon Go, il primo supermercato firmato Amazon. Un negozio piccolo (meno di 170 metri quadrati, praticamente un minimarket) ma senza casse, scontrino, scansione di codici a barre, dove la spesa si fa mettendo i prodotti nella borsa, come un qualunque ...

200€ di buoni Amazon in regalo per chi apre Conto Adesso : Tutti coloro che apriranno online Conto Adesso, il Conto corrente online del Gruppo Crédit Agricole, entro il 10 gennaio 2018 e …