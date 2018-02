Allerta meteo Calabria | domani scuole chiuse a Gerace 

Allerta meteo Puglia : monitorati i corsi d’acqua : Il Centro funzionale decentrato ha valutato, a partire dalla giornata di oggi e per le prossime ore, un’Allerta gialla su tutta la Puglia per rischio idrogeologico e temporali, nonche’ rischio idraulico per incremento dei livelli dei corsi d’acqua principali e secondari della Puglia settentrionale con un’ulteriore variazione a partire dalla mezzanotte del 23 e un’Allerta arancione sull’arco ionico e per le ...

Piogge e vento : in Campania la Protezione civile dirama Allerta meteo dalle 16 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di avverse condizioni meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole a partire dalle ore 16 di oggi e per le ...

Burian - Allerta meteo/ Maltempo e gelo siberiano da Nord a Sud : bora a Trieste - neve a bassa quota : L'Italia nella morsa del Burian: è questa la previsione dei meteorologi sulla corrente d'aria gelida proveniente dalla Russia, domenica 25 febbraio l'apice(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 18:59:00 GMT)

Meteo in Toscana - neve a quote collinari. Prolungata l'Allerta / VIDEO : Firenze, 22 febbraio 2018 - Prolungato il codice arancione per neve sull' Alto Mugello e nel comune di Sambuca Pistoiese fino alle 23.59 di venerdì 23 febbraio. La Sala operativa della Protezione ...

Allerta meteo Sicilia : codice arancione per temporali e forte vento : Un bollettino di Allerta meteo con codice di rischio idrogeologico arancione è stato emanato per la giornata di domani dalla Protezione civile. Secondo il Centro funzionale multirischio regionale si prevedono fenomeni temporaleschi che potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, forte vento e mare localmente mosso. L’Amministrazione comunale di Catania raccomanda alla popolazione la necessaria prudenza e, in ...

Allerta meteo Venerdì 23 Febbraio - scuole chiuse per neve al Nord e temporali al Sud [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse in molti comuni d’Italia domani, Venerdì 23 Febbraio, a causa del forte maltempo che interesserà gran parte d’Italia, con forti nevicate fin in pianura al Nord, e piogge torrenziali al Sud (soprattutto Sicilia e Calabria) dove avremo violenti temporali. Eloquente il bollettino della protezione civile che ha lanciato un messaggio di avviso molto pesante con criticità arancione in cinque Regioni ...

Allerta meteo - l’avviso della protezione civile : criticità arancione in 5 Regioni per Venerdì 23 Febbraio - tanta neve al Nord e piogge torrenziali al Sud : Allerta Meteo – Una struttura di bassa pressione presente sui mari ad ovest dell’Italia continuerà a determinare precipitazioni su gran parte della penisola, anche a carattere temporalesco sulle Regioni meridionali e a carattere nevoso, fino a quote di pianura, al Nord-ovest e al centro. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta meteo Sardegna : criticità per neve e gelate nelle zone interne : “Un minimo barico al suolo transitato sul canale di Sardegna sta risalendo sul mare tirreno lungo le coste orientali sarde innescando flussi umidi diretti sull’isola, mentre una massa d’aria fredda persiste sulla Sardegna“: la protezione civile regionale ha diffuso un’Allerta Meteo per neve e gelo valida dalle 12 di oggi fino alle prime ore di domani. “Continueranno le nevicate anche a quote superiori ai 600-700 m ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : fino a 30 cm di neve - venti di burrasca e mareggiate : “Permangono condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni che nella mattinata saranno diffuse e a carattere nevoso anche in pianura, ad esclusione del settore costiero. Durante le ore pomeridiane attenuazione dei fenomeni e temporaneo rialzo dello zero termico sino a quote collinari, compreso tra i 250 metri del settore occidentale e i 900 metri dei rilievi romagnoli. In serata l’abbassamento dello zero termico riporterà le ...

Allerta meteo Toscana : criticità “arancione” per neve nell’Alto Mugello : Prorogata fino a tutta la giornata di domani, venerdì 23 febbraio, l’Allerta Meteo “arancione” per neve relativa ai comuni dell’Alto Mugello: attese nevicate fino a quote di fondovalle in generale di debole intensità, temporaneamente moderata in serata, e persistenti (oggi e domani) con accumuli anche abbondanti. Nelle restanti zone del Mugello-Val di Sieve e del Bisenzio-Ombrone Pistoiese previste deboli nevicate nella ...

Allerta meteo Piemonte : criticità “gialla” per neve anche a bassa quota : Si stanno registrando le nevicate sulle montagne del Piemonte, ma nelle prossime ore è previsto un peggioramento, tanto che l’Arpa (agenzia regionale per la protezione ambientale) ha emesso un bollettino di “Allerta gialla” per la neve, anche a bassa quota, per il sud della regione. Disagi potrebbero registrarsi nelle valli Varaita, Maira, Stura di Demote e Tanaro, nel cuneese, e sulla pianura cuneese-torinese. La Società ...

Allerta meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve dalla mezzanotte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un’Allerta Meteo criticità ordinaria (codice giallo) per rischio neve dalla mezzanotte sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 (Media-Bassa Valtellina, provincia di Sondrio), NV-03 (Alta Valtellina, provincia di Sondrio), NV-04 (Prealpi varesine, provincia di Varese), NV-05 (Prealpi comasche e lecchesi, province di Como e Lecco), NV-06 ...