Allarme dell' Antimafia Potere criminale sempre più mimetizzato

L’Allarme dell’intelligence : “Attenzione ai cyber attacchi per condizionare il voto” : Occhio alle «campagne di influenza che, prendendo avvio con la diffusione online di informazioni trafugate mediante attacchi cyber, mirano a condizionare l’orientamento e il sentimento delle opinioni pubbliche, specie allorquando queste ultime sono chiamate alle urne». Lo evidenzia la relazione annuale dell’intelligence presentata oggi a Palazzo Ch...

Morbillo - l'Allarme dell'OMS sull'Europa : Nel 2017 casi quadruplicati: uno su quattro sono stati nel nostro paese. Occorre fare di più per raggiungere l'immunità di gregge

Allarme della task-force dei Servizi guerra digitale 24 ore prima del voto : Non c’è da stare allegri. La task force italiana impegnata a monitorare l’influenza di social media e web sulle prossime Politiche, prevede un «attacco» nelle ultime 24 ore della campagna elettorale. ...

'Il mondo rischia una guerra nucleare' : l'Allarme del segretario dell'Onu : "Per la prima volta dalla fine della guerra Fredda, stiamo affrontando il rischio di un conflitto nucleare", ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres nel suo intervento d’apertura della 54ma Conferenza per la politica della sicurezza a Monaco di Baviera. La più grave minaccia in tal senso viene rappresentata dalla Corea del Nord che "ha chiaramente violato una serie di risoluzioni del Consiglio di sicurezza", ha ...

Allarme salmonella in un allevamento di galline ovaiole : l’avviso della Ausl e i consigli per difendersi : salmonella in un allevamento di galline ovaiole in provincia di Reggio Emilia, nel distretto di Correggio. La direzione del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl-Irccs informa che “è stata riscontrata una positività per salmonelle sulla lettiera (pavimento del capannone)”, mentre “i successivi controlli di laboratorio hanno evidenziato l’assenza di positività per le uova campionate”, comunque ...

L'Allarme del presidente della Corte dei Conti : 'Occorre una legge speciale per Napoli' : 'Occorre una legge speciale per Napoli che non ha la possibilità, neanche con la migliore gestione possibile, di uscire da tutto il debito pregresso' ha detto il presidente della Corte dei Conti della ...

Rispolverata la foto della siringa al distributore di benzina : bufala o Allarme rosso? : Sta prendendo piede nuovamente in queste ore la notizia che ci mostra la siringa al distributore di benzina. Si tratta di una foto che alimenta l'allarme sulla possibilità di contrarre pericolose malattie infettive in modo assolutamente stupido e che, non a caso, sta inducendo molti utenti a comprendere se si tratti di una bufala o meno. Come stanno le cose oggi 15 febbraio 2018? Dobbiamo stare attenti presso i distributori automatici, oppure si ...

Allarme delle agenzie di intelligence americane : "Non comprate smartphone cinesi" : L'avvertimento arriva da Cia, Fbi e Nsa durante un'audizione davanti alla commissione intelligence del Senato degli Stati Uniti.Secondo le agenzie smartphone cinesi come Huawei e Zte pongono un "rischio per la sicurezza nazionale"

Allarme allergeni : il Ministero della Salute richiama un lotto di pasta : Il Ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di pasta di sesamo al cacao denominata “Halva” per rischio presenza di allergeni nel prodotto. La pasta di semola interessata è venduta in confezioni da 350 grammi e fa parte del lotto 05.2017 con scadenza 01-05-2020. La pasta “Baskaya” è stata prodotta dall’azienda Cogener Tarim ve Gida Sanayl nello stabilimento di Konya in Turchia. Con una ...

Cresce il numero delle persone scomparse in Italia. Allarme per i minori stranieri : Tra il 1974 e il 2017 perse le tracce di 52.990 persone. Sicilia e Lazio le regioni dove si concentra il fenomeno -

Inps - l'Allarme di Boeri : 'Tornare a prima della Fornero costerebbe 85 miliardi di euro' : Ripristinare le condizioni di accesso alla pensione precedenti la riforma Fornero costerebbe inizialmente 14 miliardi l'anno e a regime 20 miliardi. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ...

Milano - falso Allarme alla fermata della metro della Stazione centrale per zaino sospetto : La Stazione della metropolitana della Stazione centrale di Milano è stata evacuata a partire dalle 20,15 per uno zaino sospetto, trovato abbandonato in un corridoio di collegamento. Si è trattato di un falso allarme, come hanno accertato le forze dell’ordine, intervenute tempestivamente. Gli artificieri hanno verificato l’assenza di materiale pericoloso all’interno dello zaino. Riprende gradualmente la circolazione dei treni ...