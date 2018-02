Alitalia | partita aperta | nuovo round commissari con ‘pretendenti’ Adnkronos 2

meteoweb.eu

: Alitalia, anche FS entra nella partita? - ValentinaC : Alitalia, anche FS entra nella partita? - NicoCapuzzo : RT @AirCargoItaly: Rimandata a dopo le elezioni la chiusura della partita #Alitalia – AIR CARGO ITALY - AirCargoItaly : Rimandata a dopo le elezioni la chiusura della partita #Alitalia – AIR CARGO ITALY -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) () – Sull’incontro odierno, dal quartier generale di Air France, a Roissy, è giunto un laconico ‘no comment’. Ma nei giorni scorsi, sono stati proprio i ‘cugini’ francesi, più degli altri, ad esplicare la loro posizione sul dossier. Un approccio, il loro, all’insegna ancora della cautela, come è emerso dalle parole dei vertici della compagnia: “abbiamo sempre detto che non potevamo essere disinteressati” al futuro di. La compagnia italiana “è una compagnia partner di Air France – Klm, partner dell’alleanza transatlantica e quindi bisogna tenere un occhio su quello che succede: questo non significa che prenderemo una partecipazione”. Altro tassello tutto da chiarire è un intervento pubblico nella procedure di vendita di. Tra le novità delle ultime ore, c’è ...