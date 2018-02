Alitalia | il governo valuta l' ipotesi Fs | Il Sole24Ore

Alitalia - il governo notifica alla Ue il prestito ponte : MILANO - Il governo italiano ha presentato all'Ue la notifica prestito ponte per Alitalia. E' quanto si apprende da fonti ministeriali. Per l'ex compagnia di bandiera il 'tesoretto' pubblico era stato ...

L'affondo di easyJet : "Per Alitalia - accordo al 100% con i commissari del governo" : ROMA - Gli inglesi di easyJet si sentono in pole position nella corsa all'acquisizione di Alitalia. Frances Ouseley, direttrice per l'Italia del vettore britannico, viene allo scoperto. La manager ...

Alitalia - Governo : su offerte approfondimenti prima di esclusiva : I ministri Calenda e Delrio hanno dato istruzione ai Commissari Alitalia di procedere velocemente in presenza di un'offerta solida e credibile

Alitalia - il governo non ha fretta : "Serve un approfondimento prima di un negoziato in esclusiva" : Nessuna fretta per la vendita di Alitalia. Meglio - secondo il governo - approfondire le manifestazioni di interesse prima di procedere a un negoziato in esclusiva. È questo l'orientamento emerso nel corso della riunione tra i commissari straordinari della compagnia aerea e i ministri dei Trasporti, Graziano Delrio, e dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.I commissari - si legge in un comunicato - hanno confermato che la società ...