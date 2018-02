“Alcolizzato | in casa tutto distrutto” Michelle Hunziker racconta il suo dramma Sempre

caffeinamagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Ospite di Maurizio Costanzo alla sua celebre e ormai nota Intervista,hato non solo le grandi conquiste pre e post Sanremo, l’amore, la felicità e i successi; hato anche diil male che ha dovuto combattere sin da tenera età. Dopo i fasti del Festival di Sanremo infatti, la conduttrice ha parlato di alcuni aspetti cupi e paurosi della sua vita. Non solo le minacce di sfregiare sua figlia Aurora con l’acido, vicenda che abbiamoto qui, ma è anche tornata are il difficile rapporto col padre, che era alcolista. “Lui si trasformava e gli prendeva male – ha confessato -, si arrabbiava, spaccava le cose in. Però io da bambina sonoriuscita, fino a una certa età, a scindere le cose, cioè io volevo vedere solo la parte bella di mio papà e facevo finta che non esistesse il resto”. “Nella mia ...