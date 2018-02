Al lavoro per il Parco della Civiltà Contadina del Monte Peglia

Embraco - a parole Bruxelles sta con l'Italia e i suoi operai : no aiuti per rubarsi il lavoro : 'Siamo qui per rispettare le regole e assicurarci che non si spostino posti di lavoro ma si creino' le parole della commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager. Dura la replica del ministro ...

La reperibilità è "orario di lavoro" e va pagata : La reperibilità si paga. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea, accogliendo le richieste di un vigile del fuoco volontario ma la sentenza potrebbe costituire un precedente per molti lavoratori...

Embraco - Vestager : 'No all'uso di fondi Ue per spostare posti di lavoro' : Sulla questione è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , che parlando ad Omnibus, su La7, ha affermato:'Ho molta fiducia nella competenza e obiettività della Vestager. Se ci ...

Riscaldamento globale : il 26 febbraio a Bologna un evento per evidenziare il lavoro del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico : Lunedì 26 febbraio a Bologna si terrà un evento di una giornata che ha lo scopo di evidenziare il lavoro del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) al suo 30° anniversario. L’IPCC è il foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ed il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) allo scopo di studiare il Riscaldamento globale. L’evento ...

Phil Collins - tour in Brasile... in cella/ L'ex Genesis arrestato : “Non ha il permesso di lavoro” : Phil Collins, tour in Brasile... in cella: L'ex Genesis arrestato perché senza permesso di lavoro. Il cantante è stato fermato a Rio de Janeiro, dopo essere sceso dall'aereo(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:16:00 GMT)

Genoa - al lavoro per un grande ritorno : Già vicino la scorsa estate, il mancino campano a luglio può tornare a vestire la maglia del club dove si è rivelato al calcio europeo, come scrive la Gazzetta dello Sport .

Calenda tenta la carta europea per salvare i posti di lavoro dell'Embraco : Il commento del giornalista de La Stampa Marco Bresolin sulle proposte del Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda presentate all'Unione europea.

Assegno di ricollocazione per chi perde il lavoro : ecco i dettagli : L'Assegno di ricollocazione è una parte molto rilevante del Jobs act per cercare di far tornare in piazza chi ha perso il lavoro ed è disoccupato. Tale misura è appunto pensata per incentivare coloro che attualmente non lavorano a trovare una nuova occupazione. I cittadini che vogliono ricevere tale beneficio si devono anche impegnare a seguire uno o più corsi di formazione. Questo tipo di sostegno viene applicato qualora il lavoratore riesca a ...

Da CCIAA Roma nuove opportunità di lavoro per i giovani : Indietro 20 febbraio 2018 2018-02-20T16:13:44+00:00 Roma – La Camera di commercio di Roma crea nuove opportunità di lavoro per i giovani diplomati e gli studenti universitari. Attraverso il proprio Laboratorio chimico merceologico, che svolge una serie di analisi e controlli in vari settori, quale Autorità pubblica di controllo riconosciuta dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari […] L'articolo Da CCIAA Roma nuove opportunità di ...

Operaio sequestrato e bastonato dal datore di lavoro : "Ha rubato una bombola per scaldarsi" : Un Operaio romeno è stato sequestrato, picchiato e minacciato dal suo datore di lavoro per aver rubato una bombola di gas per riscaldarsi. E' successo a Vittoria, comune del ragusano, dove un imprenditore di 40 anni...

lavoro : Poletti saluta giornalisti - periodo intenso vi ringrazio : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – Giuliano Poletti saluta i giornalisti che lo hanno seguito in questi 5 anni. L’occasione, a due settimane dal voto, è la conferenza stampa su Garanzia Giovani. “Sapete che non mi ricandido e volevo ringraziare per il Lavoro che avete fatto. Per me, non so per voi, è stato un periodo molto bello, intenso e interessante” ironizza. L'articolo Lavoro: Poletti saluta giornalisti, periodo intenso vi ...

Operaio bastonato dal datore di lavoro : Ragusa, 20 feb. (Adnkronos) - Pestato, sequestrato per ore, appeso a una trave e nuovamente picchiato. E’ l’incubo vissuto da un Operaio romeno, punito dal suo datore di lavoro per aver rubato una bombola di gas per riscaldarsi. L'imprenditore, di 40 anni, è stato fermato dagli agenti della Squadra

Assegno di ricollocazione - fino a 5mila euro per chi è senza lavoro : come funziona : Che cos’è l’Assegno di ricollocazione? come richiederlo? A quanto ammonta l’importo? E soprattutto: chi si intasca i soldi del bonus? Cominciamo col dire che l’Assegno di...

