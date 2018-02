AGENTS OF SHIELD 5 Anticipazioni del 22 febbraio 2018 | il segreto per ritornare al

AGENTS of SHIELD 5/ Anticipazioni del 15 febbraio 2018 : in fuga verso il passato? : Agents of SHIELD 5, Anticipazioni del 15 febbraio 2018 in prima Tv assoluta su Fox. La squadra riesce a fuggire sulla superficie, ma Kasius intende catturare Daisy. (Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 08:40:00 GMT)

AGENTS of SHIELD 5/ Anticipazioni dell'8 febbraio 2018 : Daisy dovrà combattere contro Sinara! : Agents of SHIELD 5, Anticipazioni dell'8 febbraio 2018 in prima Tv assoluta su Fox. L'arrivo improvviso del fratello di Kasius spingerà il leader dei Kree ad ordinare un nuovo incontro. (Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 07:41:00 GMT)

AGENTS OF SHIELD 5/ Anticipazioni dell'1 febbraio 2018 : la verità di Fitz : AGENTS of SHIELD 5, Anticipazioni dell'1 febbraio 2018, in prima Tv assoluta. Diversi anni prima, Fitz scopre cos'è successo alla squadra e trova il modo di raggiungerla. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 06:59:00 GMT)

AGENTS of SHIELD 5/ Anticipazioni del 10 gennaio 2018 : il ritorno di Fitz : Agents of SHIELD 5, Anticipazioni del 10 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Coulson e la squadra dovranno confrontarsi con i Kree e avviare una sommossa. (Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 06:48:00 GMT)

AGENTS OF SHIELD 5/ Anticipazioni del 3 gennaio 2018 : Daisy al servizio dei Kree? : AGENTS of SHIELD 5, Anticipazioni del 3 gennaio 2018 in prima Tv assoluta su Fox. Daisy cerca di liberare Jemma, ma i Kree riescono a catturarla. (Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 06:59:00 GMT)

In AGENTS of SHIELD 5 su Fox Jemma rapita e Daisy rischia tutto : anticipazioni 27 dicembre e 3 gennaio : Prosegue Agents of SHIELD 5 su Fox con la seconda parte della prèmiere della quinta stagione. Dopo essere stati trasportati nello spazio, i membri del team di Phil Coulson scoprono di essere approdati in un luogo sconosciuto e lontano dal tempo terrestre. Nella misteriosa nave spaziale dove sono rinchiusi, Mack e Yo-Yo avranno a che fare con la razza aliena dei Kree, mentre Leo Fitz è rimasto indietro rispetto al resto del gruppo. Cosa ...

AGENTS OF SHIELD 5 / Anticipazioni del 27 dicembre 2017 : Daisy è la causa di tutto? : AGENTS of SHIELD 5, Anticipazioni del 27 dicembre 2017 in prima Tv assoluta su Fox. Jemma viene ridotta in schiavitù. Coulson si unisce al gruppo di umani e fa una scoperta. (Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 12:56:00 GMT)

AGENTS of SHIELD 5/ Anticipazioni del 20 dicembre 2017 : gli ascolti negli Usa in calo dopo la prima puntata : Agents of SHIELD 5, Anticipazioni del 20 dicembre 2017, in prima Tv su Fox. Coulson e la squadra si trovano nello spazio, ma la realtà si rivelerà peggiore di quanto credono. (Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 19:04:00 GMT)

Al via AGENTS of SHIELD 5 su Fox - il team di Coulson salva il mondo dallo spazio : trame 20 e 27 dicembre : Da stasera 20 dicembre, prende il via Agents of SHIELD 5 su Fox: il canale di Sky manderà in onda il primo episodio della quinta stagione della serie tv, ispirata ai fumetti della Marvel, che vedrà Coulson e il suo team ambientarsi nello spazio per una nuova inquietante missione. Abbandonata la Terra e, dopo aver sconfitto il Framework, gli agenti dello SHIELD sono stati trasportati su una navicella spaziale. La quinta stagione si legherà, in ...

AGENTS of SHIELD - la quinta stagione in esclusiva su Fox : Dal 20 dicembre, il mercoledì alle 21:00 torna in prima visione assoluta su Fox Agents OF THE S.H.I.E.L.D., la serie tv creata da Joss Whedon (mitico creatore di Buffy l’ammazzavampiri) dopo il successo del film The Avengers. La quinta stagione della serie sull’agenzia di spionaggio S.H.I...

AGENTS OF SHIELD 5/ Sbarca in Italia la quinta stagione. Anticipazioni del 20 dicembre 2017 : arrivano i Kree! : AGENTS of SHIELD 5, Anticipazioni del 20 dicembre 2017, in prima Tv su Fox. Coulson e la squadra si trovano nello spazio, ma la realtà si rivelerà peggiore di quanto credono. (Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 05:15:00 GMT)