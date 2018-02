: L'AgCom chiude temporaneamente il sito istituzionale del Comune Di Roma, reo di aver violato in questo periodo la... - giamprock58 : L'AgCom chiude temporaneamente il sito istituzionale del Comune Di Roma, reo di aver violato in questo periodo la... - 78alexb : @virginiaraggi hai un ufficio stampa ed uno staff entrambe ben retribuiti, se non sanno fare ricerche è un problema… -

L'contesta a molte testate giornalistiche di averildi diffonderenei giorni successivi all'inizio del periodo di black out previvisto dalla legge 249/1997. Riserbo sui nomi delle testate. Nel mirino dell'Authority anche le simulazioni che hanno "obiettivo di aggirare le norme riferendosi a gare o altre competizioni di fantasia, in contesti informativi,ripresi da quotidiani e notiziari radio-tv, da cui non è possibile verificare l'attendibilità statistica di dati parziali o integrali riportati".(Di giovedì 22 febbraio 2018)