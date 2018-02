Aferpi | Palombella | Piombino può chiudere pagina negativa

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Roma, 22 feb. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che oggiil primo centro siderurgico dell’Italia possauna frasee archiviare unanera. Purtroppo erano stati acquisiti da un gruppo algerino che non sapeva cosa fosse la siderurgia”. Cosi Rocco, leader Uilm commenta l’intesa raggiunta oggi che sancisce il passaggio da Cevital a Jindal dell’area produttiva dell’ex Lucchini di. “Oggi dunque potrebbe aprirsi una nuova fase produttiva che potrebbe ridare dignità ai lavoratori e allo stabilimento. Speriamo che gli indiani di Jindal che non avevano vinto la gara dell’Ilva possano dimostrare come si fa industria e presentare un piano industriale in grado di far ripartire lo stabilimento che non è in buone condizioni, ma ha margini per recuperare”, conclude. L'articolo, ...