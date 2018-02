Addio a Capitan | il cane argentino che per più di 10 anni ha vegliato la tomba del suo

Icardi via dall’Inter?/ Calciomercato - con l’Addio del capitano - i nerazzurri chiuderebbero i conti con l’Uefa : Icardi via dall’Inter? Calciomercato, rinnovo e clausola in aumento, ma Raiola è alla finestra. Si discute in questi giorni il futuro del centravanti del club nerazzurro(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 13:59:00 GMT)