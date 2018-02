ACCOLTELLATO MILITANTE POTERE AL POPOLO Quell' ossessione del Nemico che ci distrugge

Perugia - militante di Potere al Popolo ACCOLTELLATO mentre attacca manifesti | : Il trentasettenne aggredito non sarebbe in gravi condizioni: sarebbe stato accerchiato e colpito tre volte

Militante di Potere al popolo ACCOLTELLATO - Viola Carofalo : “Fascisti e Forza nuova sono i mandanti morali” : “Un episodio gravissimo che si inserisce in un clima di sdoganamento del fascismo”, commenta così l’aggressione di stanotte a Perugia Viola Carofalo, leader di Potere al popolo, incontrano la stampa davanti a Montecitorio. “Forza nuova e i fascisti sono i mandanti morali”. “Che fanno questi fascisti in circolazione per l’Italia?”, dice Giuseppe Aragno, anche lui candidato per Potere al popolo alle ...