Abu Mazen in ospedale a Baltimora

Gerusalemme - Abu Mazen a Nazioni Unite “Riconoscere la Palestina come membro” Poi lascia aula senza sentire Usa e Israele : Il riconoscimento dello Stato di Palestina e la creazione di un meccanismo multilaterale di mediazione sulla questione israelo-palesinese, con conseguente ufficializzazione del disconoscimento degli Usa nel ruolo di mediatori. Sono le richieste avanzate da Abu Mazen alle Nazioni Unite . Durante il Consiglio di Sicurezza sul Medio Oriente, il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese ha chiesto una conferenza internazionale nel 2018 come ...

M.O. - Abu Mazen chiederà all'Onu processo di pace allargato : Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen , chiederà negoziati con Israele in un contesto allargato e non sotto l'egida principale degli Stati Uniti. Abu Mazen parlerà martedì di ...

Modi arrivato a Ramallah - incontro con Abu Mazen : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Mogherini - l'ultima alleata di Abu Mazen : Un tempo andava pazza per Arafat. Oggi deve accontentarsi dell'ombroso presidente dell'Autorità Palestinese Abu Mazen. Ma poco cambia. L'importante per Federica Mogherini, fedele al passato di giovane militante del Partito Comunista, è che sia palestinese. E così tanto è stata algida e scontrosa a dicembre con Bibi Netanyahu, primo premier israeliano a far visita all'Unione europea in 22 anni, tanto è stata premurosa e ...