huffingtonpost

: RT @MPenikas: A Bruxelles quel vizietto autolesionista non muore mai - antonio_alfio : RT @MPenikas: A Bruxelles quel vizietto autolesionista non muore mai - MPenikas : A Bruxelles quel vizietto autolesionista non muore mai -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) "Dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, cioè un governo non operativo in Italia. Assieme all'incertezza in Spagna, è possibile una forte reazione dei mercati nella seconda metà di marzo". Se le parole del presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, hanno avuto come primo effettolo di portare allo scontro conanche un politico solidamente europeista e "di sistema" come il premier italiano Paolo Gentiloni – che metaforicamente ha risposto con un "Jean Claude stai sereno" - , allora c'è poco da dire: molto probabilmente si è trattato di un passo falso, di un intervento avventato e poco diplomatico, di una dichiarazione dal sen fuggita (cosa a cui Juncker ci ha peraltro abituato in questi anni). E infatti nel giro di qualche ora sono arrivate le sue scuse e il passo indietro. Tutto vero.Però è ...