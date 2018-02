9 segreti delle star che non ve le faranno più guardare come prima

Tutti i numeri (segreti) delle gravi inefficienze di Trenord. Un'inchiesta : Articolo aggiornato alle 16,50 del 19 febbraio per inserire la replica di Trenord Business Insider ha pubblicato i numeri di un report segreto su Trenord, la società ferroviaria di cui la regione Lombardia possiede la metà delle quote, dove emerge “l’istantanea di una società inefficiente, con enormi problemi di gestione”. numeri che il sito non esita a definire una “débacle”, ...

Non solo missioni umanitarie : ecco tutti i segreti delle Ong : Per gentile concessione dell'editore, pubblichiamo l'introduzione al libro "Arcipelago Ong. Inchiesta sulle navi umanitarie" (edizioni La Vela, 192 pagine), scritto da Giuseppe De Lorenzo.Alla fine ci sono arrivati tutti. Lo ha capito papa Francesco, che durante il volo dalla Colombia a Roma ha ribadito l’obbligo cristiano all’accoglienza ma solo in base “a quanti posti ho”. Lo ...

Frida Kahlo incanta Milano al Museo delle Culture. Ecco tutti i segreti della mostra : Ha aperto il 1 febbraio e chiuderà il prossimo 3 giugno la mostra “Frida Kahlo. Oltre il mito” presso il MUDEC – Museo delle Culture di Milano. Ben quattro mesi dedicati a oltre cento opere suddivise tra una cinquantina di dipinti, disegni e fotografie della pittrice messicana con la particolarità di essere esposte in Italia per la prima volta. Il progetto impegnativo è stato possibile anche – ma non solo – attraverso il lavoro pluriennale di ...

I segreti delle vite di Oscar Wilde e di Colette sbarcano al cinema : Dal Sundance Film Festival due film arrivano in sala con Vision Distribution nel 2018. Si tratta di due biopic, uno su Oscar Wilde e l'altro su Colette. 'The Happy Prince' vede il debutto di Rupert ...

The Art of More - tutti i segreti delle case d’asta in una serie tv : Un super cast, la realtà poco conosciuta e molto misteriosa delle case d’asta, la qualità di una regia d’esperienza: arriva in Italia su TimVision, disponibile da martedì 16 gennaio la serie tv The Art of More, ideata da Chuck Rose con Christian Cooke (Trinity, Romeo & Juliet, The Promise, Doctor Who), Kate Bosworth (L’uomo che sussurrava ai cavalli, Superman returns, 21) e Cary Elwes (Saw – L’enigmista, X-Files, Psych), e ...

Auto della polizia - Tutti i segreti delle pantere : Automobili di serie (ma non troppo) con tanti piccoli segreti nascosti sotto pelle: sono le vetture in divisa che prestano servizio insieme alle nostre forze dellordine. Ospiti della polizia di Stato, abbiamo avuto lopportunità più unica che rara di studiare a fondo due delle macchine che attualmente rappresentano la spina dorsale del 113, le volanti: la Seat Leon e la Fiat Bravo. Con un'avvertenza: non abbiamo ritratto vetture di ...