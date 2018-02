6 startup italiane che vogliono cambiare il modo di fare sport : Credits: Math&sport Dalla app per fare sport in gruppo al team che studia le prestazioni di uno sportivo con una Go pro. Dalla riabilitazione ortopedica alla piattaforma per commentare le partite. In Italia le startup investono anche nell‘innovazione nello sport. Per sei di loro si sono di recente aperte le porte dello SpinLab, il primo programma europeo di accelerazione sport-tech nato dalla collaborazione tra il ...

5 startup italiane trasformano l'industria in 4.0 : Dal radar per robot al sensore per monitorare le spedizioni della merce, ecco i progetti con cui cinque startup accompagnano la trasformazione digitale

5 startup italiane trasformano l’industria in 4.0 : Si fa un gran parlare, oggi, di industria 4.0, l’industria automatizzata, dove i robot e l’internet delle cose entrano in scena per aiutare l’uomo e produrre le cose in modo più veloce e più sicuro. Una rivoluzione che sta avvenendo alla velocità della luce. Sulla scia delle esigenze della nuova industria, nascono startup e pmi innovative, con progetti in grado di sostenere la trasformazione digitale. Talkway permette di sostituire la ...

Cinque startup italiane trasformano l’industria in 4.0 : Si fa un gran parlare, oggi, di industria 4.0, l’industria automatizzata, dove i robot e l’internet delle cose entrano in scena per aiutare l’uomo e produrre le cose in modo più veloce e più sicuro. Una rivoluzione che sta avvenendo alla velocità della luce. Sulla scia delle esigenze della nuova industria, nascono startup e pmi innovative, con progetti in grado di sostenere la trasformazione digitale. Talkway permette di sostituire la ...

startup italiane - metà siti web non vanno e dati deludenti. Una bolla? : Le Startup innovative non sono ancora digitali. O almeno non lo sono del tutto ovvero al livello che ci si attenderebbe da una realtà di questo livello.

Chi sono e cosa fanno le 8 startup 'modello' italiane : Il report Scaleup Italy di Mind the Bridge e startup Europe Partnership, presentato in occasione dello startup Day di Agi, racconta alcune delle storie di successo delle scaleup italiane. Esempi di ...

Perché le startup italiane non riescono a crescere. Un report fotografa bene la situazione : ... spiega il report, che l'Italia si sia portata dietro l'idea delle piccole e medie imprese anche quando si parla di startup, senza abbracciare fino in fondo questo nuovo modo di intendere l'economia. ...

Tre startup italiane con una missione sociale : Da chi porta acqua a chi non ne ha alla comunità agricola in rete: tre startup innovative puntano a rivoluzionare il terzo settore

Bioedilizia - le idee green delle startup italiane : Un'idea attenta all'ambiente e all'economia circolare che è valsa l'anno scorso alla impresa il primo premio "Io penso circolare", promosso da La Stampa-Tuttogreen .

CES 2018 - le immagini delle startup italiane alla fiera hi-tech di Las Vegas : CES 2018, ecco che cosa portano le startup italiane a Las Vegas Grazie al contributo di Gloria Martignoni di Italia startup , ecco una cronaca per immagini delle prime giornate del CES 2018, con ...

I capitali trascurano le startup italiane : Quest'anno c'è anche un Italian Village al Ces, il più importante salone al mondo per la Consumer Technology che apre oggi a Las Vegas. Promosso dal Tilt (Teorema incubation lab Trieste) e altri incubatori e patrocinato dal governo,

Open innovation - le 8 startup italiane che quest'anno hanno fatto l'exit : ... tra le quali la Lega Pro, di cui trasmette tutte le competizioni con oltre 1.200 partite l'anno, e la Lega Pallavolo Serie A, per cui cura il live streaming dei due massimi campionati maschili. ...

Qual è lo stato di salute delle startup italiane? Numeri - fatturato e occupazione creata : Aumentano il numero delle startup innovative italiane, i loro dipendenti e il valore della produzione. Le giovani imprese falliscono poco ma diventano grandi ancora meno: c'è un problema di dimensioni ...

Qual è lo stato di salute delle startup italiane? Numeri - fatturato e occupazione creata : Aumentano il numero delle startup innovative italiane, i loro dipendenti e il valore della produzione. Le giovani imprese falliscono poco ma diventano grandi ancora meno: c'è un problema di dimensioni e di capacità di crescere. Che si intreccia con quello degli investimenti in venture capital, sempre più lontano dagli altri Paesi europei e con round maturi "inesistenti". La “Relazione annuale del ...