Xiaomi Redmi Note 5 o Plus e Note 5 Pro | un balzo spazio-tempo!

Xiaomi Redmi Note 5 Pro esalta le potenzialità dello Snapdragon 636 nei primi benchmark : I primi benchmark di Xiaomi Redmi Note 5 Pro mostrano risultati decisamente promettenti, soprattutto se paragonati a dispositivi di altre fasce di mercato. Ancora una volta dunque Xiaomi riesce a dare vita a una fascia di mercato che ultimamente non ha proposto grandissime novità. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 Pro esalta le potenzialità dello Snapdragon 636 nei primi benchmark è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 riceve la custom recovery TWRP ufficiale e LineageOS 14.1 : Xiaomi Redmi Note 5, presentato meno di una settimana fa in India, ha già ricevuto la TWRP ufficiale. La realizzazione del porting è stata possibile grazie al fatto che lo smartphone è identico a Xiaomi Redmi 5 Plus, per il quale la TWRP è già disponibile. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 riceve la custom recovery TWRP ufficiale e LineageOS 14.1 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5 Plus è disponibile su Amazon Italia in due colorazioni : Cresce il numero di dispositivi XiaomI acquistabili ufficialmente in Italia. Da oggi infatti è possibile pre ordinare XiaomI Redmi 5 Plus, nella versione 3+32 GB, su Amazon Italia a poco più di 210 euro. L'articolo XiaomI Redmi 5 Plus è disponibile su Amazon Italia in due colorazioni è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro : Xiaomi Redmi Note 5 Pro è uno smartphone presentato a Febbraio 2018, con a bordo Android 7.1.2 Nougat. Il display è da 5.99” con risoluzione 1920 x 2160 pixel, alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 636. La RAM è di 4/6 GB mentre la memoria interna da 64 GB. Doppia la fotocamera principale da 12 MP f/2.2 + 5 MP f/2.0. Troviamo poi la fotocamera interna da 20 MP f/2.0. Xiaomi Redmi Note 5 Pro è anche Dual SIM e dispone di batteria ...

Xiaomi Redmi Note 5 : Xiaomi Redmi Note 5 è uno smartphone presentato a Febbraio 2018, con a bordo Android 7.1.2 Nougat. Il display è da 5.99” con risoluzione 1920 x 2160 pixel, alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 625. La RAM è di 3/4 GB mentre la memoria interna da 32/64 GB. Troviamo poi la fotocamera principale da 12 MP f/2.2 e la fotocamera interna da 5 MP f/2.0. Xiaomi Redmi Note 5 è anche Dual SIM e dispone di batteria da 4000 mAh.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro : ecco i primi scatti di prova della fotocamera posteriore : Una serie di foto di prova ci permette di apprezzare le potenzialità della doppia fotocamera posteriore di Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Guardiamola insieme L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 Pro: ecco i primi scatti di prova della fotocamera posteriore è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 e Redmi Note 5 Pro ufficiali : potenza e specifiche da vendere a prezzi aggressivi : Come previsto, nella prima mattina di oggi, Xiaomi ha presentato in India i suoi nuovi dispositivi di fascia media, Xiaomi Redmi Note 5 e Xiaomi Redmi Note 5 Pro, dotati di schermo 18:9. La variante Pro è dotata della Mobile Platform Snapdragon 636, per la prima volta su uno smartphone.. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 e Redmi Note 5 Pro ufficiali: potenza e specifiche da vendere a prezzi aggressivi è stato pubblicato per la prima volta su ...

Recensione Xiaomi Redmi 5 Plus : La serie Redmi di Xiaomi è sempre stata quella che, grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo, tende a predominare tra i dispositivi di fascia medio/bassa. Con questo Xiaomi Redmi 5 Plus l’azienda cinese riesce nuovamente nel suo intento introducendo, oltre alle solite componenti aggiornate, anche un ottimo display 18:9. Confezione La confezione di vendita dello Xiaomi Redmi 5 Plus segue lo stile utilizzato anche con gli altri ...

Xiaomi Redmi Note 5 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Xiaomi Redmi Note 5 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Xiaomi Redmi Note 5 Pro e il fratello minore Xiaomi Redmi Note 5 sono finalmente ufficiali. Si tratta di due dispositivi interessanti, belli e caratterizzati da un design davvero elegante. Entrambi i dispositivi appaiono caratterizzati da un display di 5,99″ con rapporto di forma 18:9, SoC Snapdragon […]

Xiaomi Redmi Note 5 Pro è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Xiaomi Redmi Note 5 Pro Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Xiaomi Redmi Note 5 Pro e il fratello minore Xiaomi Redmi Note 5 sono finalmente ufficiali. Andiamo a scoprire insieme tutte le Caratteristiche nella Scheda Tecnica completa di questi due bellissimi smartphone. Xiaomi Redmi Note 5 Pro: Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche DISPLAY 5,99 pollici Full […]

Xiaomi Redmi 5 Note e Redmi Note 5 Pro : svelate le probabili specifiche tecniche - insieme a una possibile immagine : Xiaomi dovrebbe presentare domani il nuovo Redmi Note 5, disponibile anche nella variante Pro con caratteristiche tecniche leggermente superiori, schermo 18:9e un comparto fotografico migliorato. Scoprite tutte le caratteristiche tecniche e le immagini dei nuovi phablet Xiaomi. L'articolo Xiaomi Redmi 5 Note e Redmi Note 5 Pro: svelate le probabili specifiche tecniche, insieme a una possibile immagine è stato pubblicato per la prima volta su ...

Grazie a Project Treble è possibile installare LineageOS 15.1 su Xiaomi Redmi Note 4 : Un utente XDA è riuscito a realizzare una procedura per aggiungere la compatibilità a Project Treble a Xiaomi Redmi Note 4, con una serie di operazioni che vanno a toccare le partizioni di sistema. L'articolo Grazie a Project Treble è possibile installare LineageOS 15.1 su Xiaomi Redmi Note 4 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.