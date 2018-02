Xiaomi | ecco lo smartphone da gaming

Xiaomi Redmi Note 5 Pro : ecco i primi scatti di prova della fotocamera posteriore : Una serie di foto di prova ci permette di apprezzare le potenzialità della doppia fotocamera posteriore di Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Guardiamola insieme L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 Pro: ecco i primi scatti di prova della fotocamera posteriore è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi presenta la prima Mi TV Globale : ecco Mi TV 4 - spessa meno di 5 millimetri : A distanza di un anno dalla presentazione del modello originale, Xiaomi porta al debutto Globale il proprio fiore all'occhiello in fatto di smart TV. Arriva infatti in India Xiaomi Mi TV 4, spessa appena 4,9 millimetri, con una diagonale da 55 pollici e un prezzo davvero incredibile. L'articolo Xiaomi presenta la prima Mi TV Globale: ecco Mi TV 4, spessa meno di 5 millimetri è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Abilitare Camera2 API su Xiaomi Mi A1 con aggiornamenti OTA? Ecco come fare : Xiaomi Mi A1 è inequivocabilmente uno degli smartphone più apprezzati di Xiaomi, in particolari da quegli utenti che preferiscono Android Stock al firmware […] L'articolo Abilitare Camera2 API su Xiaomi Mi A1 con aggiornamenti OTA? Ecco come fare è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

MWC 2018 Xiaomi : Ecco il Mi Mix 2s con scheda tecnica e disegni : Al MWC 2018 Xiaomi forse presenterà il Mi Mix 2s ed intanto in rete compare la scheda tecnica completa ed i disegni tecnici che confermano il desing estremo Nuovo bordeless estremo per Xiaomi con il Mi Mix 2s che forse verrà presentato a Barcellona Sui social Cinesi in questi giorni stanno trapelando diverse informazioni di […]

MWC 2018 Xiaomi : Ecco il Mi Mix 2s con scheda tecnica e disegni : Al MWC 2018 Xiaomi forse presenterà il Mi Mix 2s ed intanto in rete compare la scheda tecnica completa ed i disegni tecnici che confermano il desing estremo Nuovo bordeless estremo per Xiaomi con il Mi Mix 2s che forse verrà presentato a Barcellona Sui social Cinesi in questi giorni stanno trapelando diverse informazioni di […]

Xiaomi Mi MIX 2s - ecco il possibile design e le caratteristiche tecniche : Anche Xiaomi Mi MIX 2s è protagonista di anticipazioni sulla possibile scheda tecnica e sul design, che dovrebbe cambiare nuovamente rispetto al predecessore. In arrivo il design Full Screen 3.0, cornici ancora meno pronunciate e tante novità tecniche. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2s, ecco il possibile design e le caratteristiche tecniche è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Quali smartphone Xiaomi riceveranno la MIUI 10? Ecco la lista : Elenco degli smartphone Xiaomi che riceveranno la personalizzazione MIUI 10 o MIUI X nel prossimo aggiornamento. La lista completa (non ufficiale) Xiaomi pronta a lanciare la MIUI 10. Ecco Quali dispositivi la riceveranno Xiaomi continua a stupire e non solo smartphone belli e potenti ma anche software ed aggiornamenti costanti fanno di un brand Cinese uno […]

Ecco Gli Smartphone Xiaomi Che Riceveranno La MIUI 10 : Aggiornamento MIUI 10 per Smartphone Xiaomi: Ecco i dispositivi che dovrebbero ricevere questo importante aggiornamento MIUI 10 Smartphone Xiaomi Grandi novità arrivano per tutti i fan di Xiaomi. Poche ore fa, infatti, è trapelata in rete la probabile lista degli Smartphone Xiaomi che Riceveranno l’aggiornamento al sistema operativo MIUI 10. Ovviamente si tratta di un elenco DA […]

Xiaomi Mi Max 3 : ecco le presunte caratteristiche e il prezzo : Nelle scorse ore sono emerse quelle che potrebbero essere le principali feature dello Xiaomi Mi Max 3. Scopriamole insieme L'articolo Xiaomi Mi Max 3: ecco le presunte caratteristiche e il prezzo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Mi VR : ecco il visore per la realtà virtuale di Xiaomi e Oculus : Qualcomm in occasione della sua conferenza stampa pre-CES 2018 ha portato sul palco un annuncio particolare da parte di Oculus.Come riporta VRfocus, Oculus ha rivelato di essere al lavoro in collaborazione col noto produttore cinese Xiaomi per creare un visore per la realtà virtuale indirizzato al mercato del sol levante.Il progetto si chiama Mi VR Standalone, e si tratta di un headset con sopra stampati i brand di Xiaomi e Oculus. A fare ...

Voglia di biscotti? Ecco come provare Android 8.0 Oreo su Xiaomi Mi 6 in versione Global Beta : Alcuni utenti stanno ricevendo un nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi 6, con il firmware Global Beta basato su Android 8.0 Oreo. L'articolo Voglia di biscotti? Ecco come provare Android 8.0 Oreo su Xiaomi Mi 6 in versione Global Beta è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi Mi A1 con Android 8.0 Oreo : ecco le novità : Scopriamo quali sono le novità di Android 8.0 Oreo per Xiaomi Mi A1, rilasciato proprio in extremis da Xiaomi e in fase di roll out. L'articolo Xiaomi Mi A1 con Android 8.0 Oreo: ecco le novità è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Ecco i gadget Xiaomi più interessanti del 2017 - acquistabili su GearBest : Ripercorriamo il 2017 di Xiaomi, con tutti i gadget più interessanti presentati e i link per acquistarli presso GearBest, il noto store online cinese. L'articolo Ecco i gadget Xiaomi più interessanti del 2017, acquistabili su GearBest è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Ecco Xiaomi Mi Air Purifier MAX - silenzioso e con un filtro che dura 12 mesi : Xiaomi ha presentato il nuovo Xiaomi Mi Air Purifier MAX, destinato agli ambienti più spaziosi, con un filtro che garantisce 12 mesi di funzionamento. L'articolo Ecco Xiaomi Mi Air Purifier MAX, silenzioso e con un filtro che dura 12 mesi è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.