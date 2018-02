Volvo V60 | l' evergreen familiare si rinnova

Volvo V60 - La nuova generazione della station wagon : La nuova Volvo V60 è stata svelata a Stoccolma, come previsto, in anticipo rispetto allanteprima mondiale al Salone di Ginevra. La station wagon , di cui erano apparsi i primi teaser pochi giorni fa, già incontrata con la classica livrea camuffata nei test invernali, conferma le sue ambizioni di vettura di lusso, ma allo stesso tempo pratica e votata alluso quotidiano. La familiare "media", che condivide la ...

Volvo V60 2018 : in arrivo la nuova station wagon : Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale della nuova Volvo V60 e il Marchio svedese continua a mostrare nuovi teaser e foto con piccoli dettagli della futura station wagon . Le linee della ...

Volvo V60 - Primo teaser della familiare : La nuova generazione della Volvo V60 sarà svelata a Stoccolma il 21 febbraio e, a meno di una settimana dalla presentazione, la Casa svedese ha diramato il Primo teaser della wagon. La familiare , che evolverà le proprie linee e proporrà una meccanica totalmente aggiornata, sarà poi esposta al pubblico in anteprima mondiale al Salone di Ginevra. Primi dettagli. Nel video creato per anticipare la presentazione della nuova V60 viene ripercorsa la ...

Volvo V60 - Prime immagini della nuova generazione : Lo scorso anno la Volvo si è concentrata sulle Suv, con il debutto della rinnovata XC60 (qui la nostra prova della D5) e della più compatta XC40, provata nella versione D4 Geartronic. Nel 2018, lattenzione della Casa svedese si focalizzerà invece sul segmento delle station. Come confermano le immagini odierne, che immortalano, per la prima volta, un muletto della nuova V60 alle prese con un test invernale.Similitudini estetiche. Al ...

La canzone dello spot Volvo V60 Follow me è Chosen dei Maneskin - da X Factor 11 : testo e video : La canzone dello spot Volvo V60 Follow me è di una band di X Factor 11! Si intitola Chosen ed è il primo singolo rilasciato dai Maneskin, nel corso dei Live Show della passata edizione di X Factor Italia. A trionfare a X Factor 11 è stato Lorenzo Licitra ma i Maneskin si sono aggiudicati il secondo posto nella classifica generale collezionando ampi consensi da parte del pubblico. Hanno annunciato instore tour e tournée di concerti per ...