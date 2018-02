Volley | SuperLega 2018 – Perugia ha vinto la regular season! Zaytsev e compagni primi

Volley - SuperLega – 24^ giornata : Perugia per vincere la regular season - derby per Modena - Civitanova si scalda : Questa sera si disputa la 24^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile torna in campo per il terzultimo turno della regular season. Serata che potrebbe rivelarsi decisiva per il primo posto: Perugia può conquistare matematicamente la stagione regolare, le basterà vincere in casa contro Latina che non ha più nulla da chiedere. Ivan Zaytsev e compagni possono chiudere in maniera trionfale questa parte della stagione ...

Volley - SuperLega 2018 – 23^ giornata - i migliori italiani. Zaytsev guerriero - Lanza e Giannelli tornano - Fei infinito : Nel weekend si è disputata la 23^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati. FILIPPO Lanza, SIMONE Giannelli e LUCA VETTORI. Finalmente lo scossone di Trento con i tre italiani. Lorenzetti torna a giocare col modulo classico e sbanca Modena nel big match di giornata. Il capitano è solidissimo in ricezione (59%) e mette a terra 21 punti, il regista ...

Volley - SuperLega 2018 – 23^ giornata : Perugia ipoteca il primo posto - Civitanova ok. Trento espugna Modena! : Perugia ha ormai ipotecato il primo posto nella regular season di SuperLega. Questo è il verdetto più importante che arriva al termine della 23^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile: i Block Devils vincono agevolmente sul campo di Castellana Grotte e confermano i sette punti di vantaggio su Civitanova che ha dominato Verona con il massimo scarto. A solo tre turni dalla conclusione della stagione regolare, il verdetto è ...

Volley - SuperLega 2018 : 23^ giornata - big match Modena-Trento. Perugia e Civitanova si sfidano a distanza : La SuperLega si sta avvicinando al termine della regular season: domenica si disputerà la 23^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile, ogni punto sarà fondamentale per definire la zona playoff. Perugia ha ormai ipotecato il primo posto in classifica: la trasferta sul campo di Castellana Grotte non dovrebbe essere problematica per la lanciatissima formazione di coach Bernardi guidata come sempre dalle stelle Ivan Zaytsev e ...

Volley - SuperLega 2018 – 22^ giornata : Modena incerottata vince al tie-break contro Vibo! Trento-Verona - botta e risposta : Dopo il successo di Perugia su Civitanova che ha ipotecato il primo posto posto al termine della regular season, oggi si è completata la 22^ giornata della SuperLega. Modena ha dovuto sudare 146 minuti per avere la meglio su Vibo Valentia. Al PalaPanini è andata in scena un’autentica battaglia: i calabresi sono volati sul 2-0, i Canarini hanno poi reagito e si sono imposti per 17-15 al tie-break. Un successo importante per la banda di ...

Volley - SuperLega 2018 – 22^ giornata : Modena contro Vibo per il secondo posto - Trento-Verona sfida a distanza : Dopo il big match di ieri con la vittoria di Perugia su Civitanova che ha ipotecato il successo nella regular season, oggi si completa la 22^ giornata della SuperLega. Il massimo campionato italiano di Volley maschile ora dovrebbe regalarci una lotta per la seconda piazza visto che i Block Devils sembrano ormai aver messo le mani sul primo posto. La Lube dovrà infatti duellare con Modena: i Campioni d’Italia sono crollati al ...

Volley - SuperLega 2018 – Perugia scatenata - demolita Civitanova : ipotecata la regular season! Zaytsev e Bata da primo posto : Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-1 (23-25; 25-22; 25-19; 25-20) nel big match della 22^ giornata di SuperLega e ha messo una seria ipoteca sul primo posto al termine della regular season. I Block Devils hanno surclassato la Lube e allungano in maniera definitiva in testa alla classifica del massimo campionato italiano di Volley maschile: ora i ragazzi di coach Bernardi hanno sette lunghezze di vantaggio sui Campioni d’Italia, un ...