Vitalizi | il testamento del consigliere sardo del Pci | “Dono i miei 450mila euro agli

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) I suoiandranno all’Ente per il diritto allo studio di Cari per finanziare borse di studio per aiutare studenti meritevoli e in difficoltà economiche. Aveva deciso così Francesco Cocco, esponentedel Pci deceduto lo scorso dicembre, scrivendolo nero su bianco nel suo. L’eredità di, frutto delo per la sua attività diregionale dal 1984 al 1994, verrà donata all’Ersu: 300milain denaro e 150mila in titoli, vincolati alla morte della compagna. “È un atto meraviglioso da un punto di vista umano”, ha detto il presidente dell’Ersu, Michele Camoglio, confermando la notizia riportata dal quotidiano L’Unione Sarda. Intellettuale di stampo gramsciano e assessore alla Cultura con la giunta guidata da Mario Melis, Cocco ha affidato le sue volontà testamentarie a un notaio dal quale Camoglio si ...