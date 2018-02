Vino | export Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore media nazionale

Vino - record storico per l'export di spumante italiano : Teleborsa, - Le vendite dello spumante italiano all'estero fanno segnare un record storico nel 2017 raggiungendo la cifra di 1,3 miliardi di euro , con un aumento del 14% in valore rispetto all'anno ...

Vino - Coldiretti : “Nell’export il consumo di spumante doppia quello di champagne” : Con le esportazioni che hanno raggiunto il record di 360 milioni di litri nel 2017, le bottiglie di spumante italiano consumate all’estero sono risultate praticamente il doppio di quelle di champagne francese. E’ quanto emerge dal bilancio tracciato dalla Coldiretti che stima per il 2017 un aumento dell’11% delle spedizioni oltre frontiera delle bollicine italiane che consente di doppiare i cugini francesi. “Fuori dai confini nazionali ...

L'anno record del Vino italiano - export +7% a 6 miliardi di euro : È stato un anno eccezionale il 2017 per il vino italiano , che ha aumentato le esportazioni del 7% raggiungendo i 6 miliardi di euro, record storico assoluto. Uno studio della Coldiretti segnala però ...

Vino - +7% export 2017 : è record storico : 10.55 Nel 2017 l'export del Vino ha fatto registrare un aumento pari al 7%,raggiungendo circa 6 miliardi di euro, il massimo storico. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti, che conferma il successo della prima voce dell'export agroalimentare italiano. Nonostante la vendemmia 2018 sia tra le più precoci e scarse dal dopoguerra, l'Italia mantiene il primato mondiale tra i produttori, davanti alla Francia. Gli Stati Uniti si confermano il ...

Vino - Coldiretti : l’export tocca il record storico di 6 miliardi : E’ tempo di bilanci per il Vino Made in Italy che aumenta del 7% il valore dell’export e raggiunge il massimo storico di sempre a circa 6 miliardi di euro: il dato emerge da una analisi Coldiretti in riferimento al bilancio dell’anno trascorso che conferma il successo della prima voce dell’export agroalimentare nazionale. La crescita all’estero, in valore ed in volume, “è una ottima premessa dopo una ...

Vino produzione millennial export : Sulla qualità del vino italiano non c’è dubbio. Ma se davvero si vuole arrivare sulle tavole di americani, britannici, cinesi e tedeschi bisogna mettere in atto strategie comunicative e promozionali più innovative e puntare al nuovo target: i Millennial. E quanto emerge da una ricerca condotta da 3rdPLACE per conto di Vinventions, uno dei maggiori produttori mondiali di chiusure per vino. Lo studio ...

Vino : Veronafiere - export cresce il triplo dell'intero manifatturiero (4) : (AdnKronos) (Adnkronos) Sandro Boscaini " presidente Federvini, precisa "Abbiamo preso una sbornia, il successo degli anni passati ci ha fatto pensare di poter andare in giro per il mondo a raccontare delle storielle in maniera un po' naif. Oggi dobbiamo trovare la maniera per metterci insieme, serve centralizzare il modo di raccontare il Vino " oggi delegato alle regioni " come ...

Vino : Veronafiere - export cresce il triplo dell'intero manifatturiero : Verona, 10 dic. (AdnKronos) In 10 anni il trend export del Vino italiano nel mondo è cresciuto in valore tre volte più della media dell'intero manifatturiero, più del doppio della gioielleria e quasi il quadruplo rispetto all'abbigliamento e al tessile. Ma proprio nell'anno in ...

