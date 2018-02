Video Gol Shakhtar Donetsk-Roma | Highlights e Tabellino ottavi di Champion League andata

Shakhtar Donetsk-Roma LIVE : super Alisson salva su Marlos. I Video dei gol : ... pronti 25 milioni di euro Shakhtar Donetsk-Roma diretta tv e streaming, Champions League oggi 21 Febbraio Shakhtar Donetsk-Roma in tv, sarà in chiaro su Canale 5? Dove vederla in streaming, oggi 21 ...

Gol Under - il gioiellino turco non si ferma più : prima rete in Champions e Roma avanti a Kharkiv [Video] : GOL Under – Roma e Shakhtar sono in campo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I giallorossi sono passati in vantaggio grazie ad un goal di Cenzig Under, ormai sempre più fattore per il club capitolino. Azione mirabile della Roma partita dai piedi di Perotti: l’argentino serve Dzeko al limite dell’area, il quale a sua volta regala un pallone perfetto per il gioiellino turco dei giallorossi che con ...

Diretta/ CSKA Mosca Stella Rossa (risultato live 1-0) streaming Video e tv : arriva il gol di Dzagoev! : Diretta CSKA Mosca-Stella Rossa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Europa League, si riparte dallo 0-0 dell'andata in Serbia.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:40:00 GMT)

Video/ Chelsea Barcellona (1-1) : highlights e gol della partita. La prova di Hazard (Champions League - ottavi) : Video Chelsea Barcellona (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita degli ottavi di Champions League. Messi riapre la sfida allo Stamford Bridge al 75'. (Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 10:42:00 GMT)

Video/ Bayern Besiktas (5-0) : highlights e gol della partita (Champions League - ottavi) : Video Bayern Besiktas (risultato finale 5-0): gli highlights e i gol della partita per l'andata degli ottavi di Champions League. Doppiette di Lewanowski e Muller.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 09:30:00 GMT)

Gol pazzesco di Willian - esplode lo Stamford Bridge : il Chelsea è in vantaggio sul Barcellona! [Video] : The shift " The strike It's third time lucky for Willian and Chelsea lead Barcelona! pic.twitter.com/GzeSdZdH0O " Football on BT Sport , @btsportfootball, 20 febbraio 2018

Video/ Cosenza Reggina - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie C 26giornata - : Video Cosenza Reggina , 1-1, :highlights e gol della partita della 26giornata di Serie C. Hadziosmanovic riapre la sfida per gli amaranto.

