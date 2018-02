Via il velo dall' Alfa Sauber Leclerc | Già innamorato

Via Marochetti-Zara dieci nuovi autovelox accesi da settembre : Saranno attivati a settembre, progressivamente, i dieci nuovi autovelox che il Comune intende installare in altrettante zone della città. La filosofia è sempre quella: cercare di ridurre gli incidenti stradali dovuti all'eccesso di velocità, anche se è indubbio che gli autovelox soprattutto nei primi mesi di accensione fruttano parecchie migliaia di euro in termini di multe. Basti pensare che nei primi mesi di installazione fioccavano una ...

Dubai Tour - ViViani raggiante dopo la vittoria e promette : 'voglio diventare uno dei migliori velocisti del mondo' : Sono felice di essere alla Quick Step Floors perché voglio diventare uno dei migliori velocisti del mondo. I ragazzi sono straordinari e dopo la tappa si sono radunati intorno a me. Due trionfi di ...

Ciclismo - Elia ViViani nuovo 'sceicco di Dubai' : il velocista vince la tappa e la classifica generale [VIDEO] : Ordine d'arrivo dell'ultima tappa del Dubai Tour 1 Elia Viviani , Ita, Quick Step Floors 3h05'28' 2 Marco Haller , Aut, Team Katusha Alpecin +'0; 3 Adam Blythe , GBr, Aqua Blue Sport +'0; 4 Jean-...

Sanremo 2018 - la canzone di Meta e Moro ha lo stesso ritornello di un brano del 2016 (AUDIO). Che cosa è successo? ProViamo a spiegarvelo : Il ritornello di “Non mi avete fatto niente“, brano presentato a Sanremo da Ermal Meta e Fabrizio Moro, è il ritornello di un’altra canzone, “Silenzio“, proposta da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali per le selezioni di Sanremo 2016. Non si tratta di un ritornello simile, né di un plagio. Si tratta dello stesso ritornello. Ora, “Non mi avete fatto niente” è firmata da tre autori, Ermal Meta, Fabrizio ...

Dubai Tour 2018 : tutti gli azzurri al Via e le loro ambizioni. Elia ViViani e Giacomo Nizzolo sfidano i grandi velocisti - Vincenzo Nibali scalda la gamba : Il Dubai Tour 2018 è ormai alle porte. Il 6 febbraio, infatti, scatterà la quinta edizione della corsa, che prevede cinque tappe: sulla carta, quattro di queste dovrebbero risolversi in volata, salvo selezione prodotta dal vento, mentre la rimanente con arrivo ad Hatta Dam potrebbe consentire anche a corridori con altre caratteristiche di giocarsi le proprie carte. Andiamo a vedere con quali obiettivi si presenteranno al via i corridori italiani ...

Debutta la rete internet quantistica : i dati Viaggiano veloci e ultrasicuri Video : Arriva proprio dal lontano oriente la conferma che si stava aspettando: “La connessione internet #quantistica è possibile”. Si tratta di una nuova tecnologia che sfrutta il collegamento tramite fibra ottica e la tecnologia satellitare. Finalmente dopo circa due anni di lavori sul progetto da parte dell’Accademia Austriaca delle Scienze , dell’Universita' di Vienna e dell’Accademia Cinese delle Scienze. Sulle fibre ottiche le informazioni ...

Trenìt! è un’app semplice - veloce e completa per Viaggiare in treno : Trenìt! è un'applicazione che permette di ottenere gli orari dei treni, i ritardi in tempo reale e i prezzi dei biglietti delle compagnie ferroviarie. E' possibile effettuare ricerche per gli orari di Trenitalia, Italo, trenord e altre compagnie, con una panoramica completa dei biglietti disponibili per ogni tariffa e classe e la possibilità di ordinare i risultati per orario, prezzo e durata del viaggio. L'articolo Trenìt! è un’app ...

Bologna - avvocato : "Via dal tribunale per il velo islamico". Poi lok del Tar : Una 25enne di origine marocchina, praticante avvocato, ha denunciato di essere stata allontanata da un'aula di tribunale a Bologna perché indossava il velo islamico. La donna, Asmae Belfakir, ha ...

Avvocata con velo - giudice : Via da aula : 13.21 Una ragazza musulmana, praticante avvocato nell'Ufficio legale dell'Università di Modena e Reggio Emilia, ha dovuto lasciare l'aula dove era in corso un'udienza, a Bologna,perché si è rifiutata di togliere il velo. Lo ha deciso il presidente della seconda sezione del Tar di Bologna. Ha invitato la giovane Avvocata a togliere il velo, altrimenti sarebbe dovuta uscire. "Non mi era mai successo prima. Ho assistito a decine di udienze. E ...

Nel centro di Torino : "Erano in dodici - veloci e lucidi. Ci hanno portato Via tutto" : 'Erano organizzati. Quello che più mi ha fatto paura è vedere come si muovevano. Erano lucidi, controllavano tutte le nostre reazioni, notavano subito chi poteva avere la forza di reagire e subito lo ...

Reggio Emilia AV Mediopadana : l'Alta Velocità ferroViaria in provincia per lo sviluppo del territorio : (Teleborsa) - La Stazione Reggio Emilia AV Mediopadana, un crescente successo di traffico in costante aumento che sta trasformando la realtà economica e l'importanza di una città da 171 mila abitanti ,...

Fisco e pensioni 2018 - cosa cambia : rimborsi più veloci e Via il burocratese. Mini aumenti degli assegni mensili : «È semplice rendere le cose complicate, ma è complicato renderle semplici». E? la legge di Murphy descritta dallo scrittore americano Arthur Bloch ed è anche il...