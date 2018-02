Vai di Core Work | e sei quasi subito una star

vanityfair

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) «Victoria Bechkam, guarda come si fa!». Nell’avvicinarci alla palestra 360 Gym di via Moscati 11 a Milano, l’atteggiamento è spavaldo. Tra noi, una trail runner che corre gare da 60km in su, una ciclista da gran fondo, allenatori di pallavolo e sportivi di tutti i generi. Gente che non teme alcun tipo di sforzo. Ci hanno detto che è arrivato direttamente dall’Inghilterra e che moltelo hanno scelto come metodo per tenersi in forma. Ovviamente, non ci siamo fatti mancare l’occasione di provare una seduta diDynamic Pilates per raccontarvelo. Questa disciplina si colloca a metà strada tra il pilates e il fitness agendo direttamente sul metabolismo, portandolo a lavorare più velocemente tanto da essere stato soprannominato dagli inglesi “metabolicout”. Ad accoglierci è Nicholas Lyras, il guru di questa disciplina che da Londra è atterrato a ...