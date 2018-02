Vaccini | l' Italia dopo la legge sull' obbligo

Vaccini - Italia ancora ultima L'anno nero del morbillo : Roma Cronaca di un'epidemia annunciata. Il 2017 resterà negli annali della salute degli Italiani come L'anno nero del morbillo con oltre 5.000 casi e 4 decessi attribuiti al virus. La causa è ...

Vaccini - Italia ultima in Europa : allarme morbillo : Roma, 18 dic. (AdnKronos) – Italia fanalino di coda della zona euro per vaccinazioni. Il Belpaese è all’ultimo posto per quelle obbligatorie, ma a preoccupare è l’allarme morbillo con un boom di contagi nel 2017: oltre 5mila casi (dei quali 4 mortali), un dato quasi sei volte superiore a quello registrato nel 2016 (843).Secondo i dati Ocse consultati dall’Adnkronos il tasso di vaccinazione dei bambini Italiani contro ...

Vaccini - Iss : in Italia dal 1990 evitati oltre 4 mln casi malattia : Roma, 16 feb. , askanews, Tra il 1900 e il 2015 le 10 vaccinazioni principali introdotte in Italia hanno evitato più di 4 milioni di casi di malattia e decine di migliaia di morti. E' stato, infatti, ...

Vaccini - Salvini : noi toglieremo l'obbligoLorenzin : vaccinare l'Italia dagli incompetenti : Il numero uno del Carroccio detta la futura linea in caso di vittoria elettorale: "Vaccini sì, obbligo no" è lo slogan coniato sui social. Immediate le reazioni del mondo politico, a partire dall'attuale ministro della Salute.

