Usare più account Dropbox su PC

(Di mercoledì 21 febbraio 2018)è uno dei più famosi servizi di cloud storage attualmente presenti sul mercato che, come ogni programma che si rispetti, ha i propri punti di forza e quelli di debolezza, primo fra tutti troviamo sicuramente lo spazio fornito gratuitamente. Lo storage fornito a disposizione può arrivare intorno ai 16-17 GB invitando amici o magari escogitando dei trucchetti (email finte o macchine virtuali ad esempio) per simulare la registrazione di utenti reali ed accaparrare i 500 MB in”omaggio”, ma questo è senz’altro un procedimento lungo e noioso. Per questo motivo molti utenti sentono il bisogno di ricorrere alla via più facile e veloce: quella di creare dei profili multipli dove archiviare i propri file in base alle esigenze (ad esempio unper il lavoro, uno per le foto, uno per i file vari) ma anche in questo caso però si forma un interrogativo: come tenere più ...