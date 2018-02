Usa | primo rapporto economico del presidente Trump attribuisce alle politiche di Obama la

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia uomini in finale col fiatone! Donne : Randall/Diggins : primo oro Usa della storia. Azzurre deludenti fuori in semifinale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della team sprinti maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Altra giornata campale per lo sci di fondo azzurro con la coppia Noeckler-Pellegrino che vuol far sognare il Bel Paese. Ci si aspettano grandi cose dalla coppia nostrana ma le incognite non mancano. L’altoatesino non ha convinto in questa Olimpiade, tanto da venire escluso nella staffetta 4×10 km. Nella gare a coppie con Federico ...

Usa - creato il primo embrione ibrido pecora-uomo : L'annuncio arriva dagli scienziati dell'università della California. Lo stesso gruppo di ricerca aveva realizzato un embrione uomo-maiale

Napoli - inchiesta smaltimento rifiuti : pubblicato il primo video di Fanpage. La SMA accUsa : immagini montate ad arte VIDEO : Correlati [ de luca ], [ fanpage ], [ inchiesta ], [ indagati ], [ Napoli ], [ passariello ], [ politica ], [ rifiuti ]

Roma, 15 feb. , AdnKronos Salute, - primo caso al mondo registrato ufficialmente dalla scienza di una transgender in grado di allattare un bambino. Si tratta di una donna , nata uomo, di 30 anni che, grazie a un regime farmacologico sperimentale che ...

Usa - transgender riesce ad allattare al seno il figlio grazie a terapia ormonale. È il primo caso nella letteratura scientifica : Una transgender, in terapia femminilizzante da diversi anni, è riuscita ad allattare il figlio avuto dalla compagna grazie ad una specifica cura ormonale: si tratta del primo caso di questo tipo registrato nella letteratura scientifica. La paziente, di 30 anni, si è presentata al Center for transgender Medicine and Surgery del Mount Sinai Hospital di New York affermando che la compagna, all’epoca incinta, non aveva intenzione di allattare ...

Clint non decolla negli Usa. Primo 'Cinquanta sfumature di rosso' : Roma, 12 feb. , askanews, Primo incasso del week end negli Usa 'Cinquanta sfumature di rosso' diretto da James Foley , 38 milioni di dollari, 136 milioni di dollari nel mondo, 5,8 milioni di euro in Italia, 55 milioni di dollari il budget di produzione, seguito da 'Peter Rabbit' di Will Gluck , 25 milioni di dollari, …

Pyeongchang - dal 'millennial' Gerard il primo oro degli Usa : Il primo oro Usa ai Giochi invernali di Pyeongchang arriva dallo snowboard, e porta i cinque cerchi nel futuro: a vincerlo è infatti un 'millennial', il 17enne Red Gerard, il primo in assoluto dei ...

Milano - ragazza uccisa : tranviere accUsato non risponde a gip | Un mese fa c'era stato un primo approccio : Il primo febbraio la giovane chiamò i carabinieri raccontandoche, mentre lei dormiva, Garlaschi aveva tentato un approccio

Nord Corea-Usa - primo scontro ai Giochi Arriva la sorella messaggera di Kim|Foto : Stretta di mano tra il presidente sudcoreano Moon e il capo di Stato della Corea del Nord. All’incontro presente anche Kim Yo Jong la sorella del dittatore Nordcoreano. Poi ricevimento presente il primo ministro giapponese Abe. Il vicepresidente Usa Pence è arrivato ma non si è seduto a tavola per non sedersi di fronte ai Nordcoreani

Trump - Gerusalemme punto più importante mio primo anno