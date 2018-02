Uomini e Donne | Giorgio scarica Gemma E Tina si mette in mezzo e se la prende con la dama

Federica Benincà cambia look / La frangia come Soleil Sorge : è lei l’eterna seconda di Uomini e Donne? : Federica Benincà cambia look e propone la frangetta come Soleil Sorge: non tutti gli estimatori apprezzano e alcuni la considerano l'eterna seconda di Uomini e Donne.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 17:19:00 GMT)

ANNA TEDESCO/ Uomini e Donne - gelosa di Giorgio Manetti e Tina? Gianni la accusa - la Cipollari risponde : Al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare di ANNA TEDESCO. La dama non sembra aver archiviato la storia con Giorgio Manetti. Lite in studio con Gemma Galgani.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 17:08:00 GMT)

Uomini&Donne : le lacrime commoventi di Nilufar : La settimana ha inizio con la messa in onda delle registrazioni del trono Classico. I fans del programma Uomini&Donne si appassionano alle vicende dei tronisti, intenti a trovare la persona giusta tra i vari corteggiatori. Gli attuali giovani seduti sul trono sono Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro, Nilufar Addati e Niccolò Brigante. Quest'ultimo ha deciso di eliminare Marta Pasqualato perché è stata accusata di aver avuto un flirt con l'ex ...

Anna Tedesco/ Uomini e Donne - la nuova accusa di Angelo la fa infuriare : "Sei un falso!" : Al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare di Anna Tedesco. La dama non sembra aver archiviato la storia con Giorgio Manetti. Lite in studio con Gemma Galgani.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 15:24:00 GMT)

C’è Posta Per Te - protagonista sbarca a Uomini e Donne Over! : Una simpaticissima signora approdata nell’emotional show “C’é Posta Per Te” per cercare un vecchio fidanzato, ha ricevuto la proPosta di Maria De Filippi di partecipare come dama, al Trono Over di Uomini e Donne. Scopriamo insieme chi è! La quinta puntata di “C’è Posta per Te”è stata caratterizzata da una storia singolare di cui è stata protagonista la signora ...

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over : Giorgio nel mirino di Gemma e Anna (21 febbraio) : Uomini e Donne, Oggi 21 febbraio 2018 in onda il Trono Over. Gemma Galgani torna a parlare dell'intervista rilasciata da Giorgio Manetti ma c'è una novità...(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:25:00 GMT)

DOMENICO E TINA CIPOLLARI/ Uomini e Donne : il cavaliere del trono over si scatena per l'opinionista : Al trono over di Uomini e Donne, il cavaliere DOMENICO sarà protagonista di un nuovo siparietto con TINA CIPOLLARI. Baci e balli in studio per la bionda opinionista.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:10:00 GMT)

ANNA TEDESCO/ Uomini e Donne - la dama del trono over ancora presa da Giorgio? : Al trono over di Uomini e Donne si torna a parlare di ANNA TEDESCO. La dama non sembra aver archiviato la storia con Giorgio Manetti. Lite in studio con Gemma Galgani.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:07:00 GMT)

News Uomini e Donne : la signora Francesca arriverà presto tra gli over : Sono passati alcuni giorni dalla puntata di C'è posta per te andata in onda sabato 17 febbraio ma le persone non hanno ancora dimenticato una storia molto particolare. In quell'occasione una delle protagoniste assolute è stata infatti senza dubbio la signora Francesca, che ha conquistato il pubblico e ha fatto divertire i telespettatori. La storia della signora Francesca a C'è posta per te La donna di origini campane si era rivolta a Maria De ...

Lorenzo Riccardi e Nicola Panico litigano su Instagram per Sara - critiche al corteggiatore di Uomini e Donne : Nicola Panico contro Lorenzo Riccardi, che risponde per le rime, come era facilmente immaginabile. Il caratterino del corteggiatore di Uomini e Donne è ormai cosa nota, sarebbe impensabile che qualcuno gli dia del falso e lui rimanga in silenzio ed è per questo che potrebbe essere rivolto a Nicola, l'ex fidanzato di Sara Affi Fella, uno dei suoi ultimi messaggi su Instagram Stories. Non c'è mosca che riesca a passargli sotto al naso passando ...

Uomini e Donne - lo sfogo di Nilufar sugli insulti choc ricevuti in rete : “Mi hanno detto che sono lurida. Piango per me e per le donne che scrivono queste cose” : “Mi sorprende la ferocia di queste donne, mi sorprende la superbia di riuscire a sentenziare sulle persone senza conoscerle, perché di sentenze si tratta mica di opinioni”. Inizia così lo sfogo della giovane Nilufar a Uomini e donne. La ragazza, diciannovenne partenopea di origini persiane, è la protagonista del programma di Maria De Filippi e come accade in questo format deve scegliere tra i vari corteggiatori. Durante la puntata di ...

NILUFAR ADDATI PIANGE A Uomini E DONNE/ Video - "non ho pianto solo per me ma anche per le donne" : Momento di crisi per la tronista NILUFAR ADDATI. Al trono classico di UOMINI e DONNE, la ragazza scoppierà in lacrime parlando di alcuni insulti ricevuti si social.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 12:09:00 GMT)

