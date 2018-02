Una telefona alla madre | ' Faccio una passeggiata' | poi scompare

“L’ha aggredito”. Mattino 5 - nel salotto della Panicucci c’è Alba Parietti. La bella diva è in compagnia del figlio Francesco e si parla dell’essere genitori. Quando i due escono dallo studio - però - il ragazzo riceve Una telefonata che gli fa perdere la testa. Quel che succede dopo è un incubo. Già sapete tutto? : Si chiama Francesco ed è il figlio che Alba Parietti ha avuto da Franco Oppini. È il suo unico figlio e la showgirl con lui è molto apprensiva. Diciamo opprimente? Diciamolo. In che senso è opprimente? Nel senso che è capace di chiamare il figlio anche 10 volte in un giorno, tanto per farvi capire. E Francesco non è affatto un ragazzino, è un uomo. Grande, grosso, vaccinato. però Quando una mamma è apprensiva, è impossibile fermarla. A meno che ...

“Cicciolina all’Isola dei Famosi per sostituire Eva Henger” : la clamorosa proposta - arrivata con Una telefonata - che ha spiazzato tutti - compresa l’ex pornostar. Tutto vero? Ecco come sono andate le cose (e cosa c’è dietro la sorprendente notizia) : Tutto si può dire fuorché questa prima parte di Isola dei Famosi 2018 sia stata avara di sorprese per gli spettatori. Tra violenti nubifragi, capanne in fiamme, liti, accuse ed eliminazioni a sorpresa, annoiarsi è stato praticamente impossibile, sempre che si riescano ad accettare a cuor leggero le logiche che governano i reality show. E così quando si è diffusa inizialmente questa notizia, abbastanza assurda in sé e per sé, c’è ...

Cassazione : 'La depressione non è Una giustificazione per telefonate hot a carico del datore di lavoro'. Dipendente Telecom licenziato' : La depressione, anche nel caso in cui sia dovuta a comportamenti mobbizzanti del datore di lavoro, non giustifica chiamate compulsive ai numeri a pagamento da parte del lavoratore che per il suo stato ...

"Vinci Salvini". Il gioco a punti che regala Una foto - un caffè o Una telefonata con il leader della Lega : Volete una vostra foto pubblicata da Matteo Salvini sui propri social? O meglio, ricevere una sua telefonata o addirittura bere un caffè assieme a lui? Semplice, basta andare sul sito "salvinipremier.it e iscriversi al "gioco" "Vinci Salvini" e scalare la classifica a suon di like sui post di Facebook del segretario della Lega Nord.Ecco il regolamento riportato sul sito web:"Gli altri hanno tv, radio, giornali, telegiornali... ma noi ...

Elezioni - Salvini lancia il concorso social : in palio Una telefonata con lui e Una foto postata sui social network : Come una lotteria, una riffa: metti i “Mi piace”, scali la classifica e vinci una telefonata con Matteo Salvini. La campagna elettorale si gioca talmente tanto sui social, che ora la Lega ha pensato di trasformare i suoi elettori nei partecipanti a un gioco social, che aumenterà di riflesso il coinvolgimento, l’audience e la discussione sotto post e tweet. Rilanciato in pompa magna sui canali del candidato premier del ...

Meloni accusa Colle : Alla mamma di Pamela non Una telefonata : È un'accusa diretta al Colle quella che arriva dAlla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che da In mezz'ora con Maria Latella a Mattarella rinfaccia di non avere fatto nemmeno una telefonata Alla madre di Pamela Mastropietro, la ragazza 18enne trovata senza vita e con il corpo smembrato."Io trovo vergognoso che il Presidente della Repubblica, che oggi sta lì a dire che bisogna fare attenzione, giustamente, ieri ...

"Vergognoso che Mattarella non abbia fatto nemmeno Una telefonata alla madre di Pamela" : "Quel gesto" di ieri a Macerata "non ha alcuna giustificazione, quello è uno psicopatico, è un criminale e deve andare in galera". Ma "la gente impazzisce perchè ci sta una madre a cui la figlia è stata fatta a pezzi e chiusa dentro una valigia, a cui il Presidente della Repubblica non ritiene di fare una telefonata. Io trovo vergognoso che il Presidente della Repubblica, che oggi sta lì a dire che bisogna fare ...

Sanremo 2018 : Una telefonata che spiazza Baglioni : Quasi tutto pronto per la 68° edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico Claudio Baglioni è già arrivato nella città sanremese per le prime prove tecniche. Ma tra un preparativo e l'altro, ieri è stato il primo giorno che il cantante ha deciso di trascorrere qualche ora per le vie del centro. Accolto con molto entusiasmo, molti abitanti si sono fermati a parlare con lui e anche il sindaco ha voluto omaggiare Baglioni. "Mi trovo ...

Fiorello accetta l'invito di Baglioni con Una telefonata : 'Mi sono detto : 'perchè no?' : 'Voglio fare lo scaldapubblico nella serata di apertura': quando nessuno lo considerava più della partita, Fiorello scende in campo a sorpresa per annunciare che sarà al Festival di Sanremo martedì 6 ...

Sanremo2018 - Fiorello accetta l'invito di Baglioni con Una telefonata : 'Mi sono detto : 'perchè no?' : Fiorello accetta l'invito a Sanremo e lo comunica a Baglioni chiamandolo al telefono nel corso della prima puntata della trasmissione 'Il Rosario della Sera' su Radio Deejay. 'Claudio, circa dieci ...

"Aiuto - il treno sta deragliando" - la telefonata di Una vittima alla madre : Giuseppina Pirri prendeva quel convoglio tutte le mattine per andare al lavoro in una società di recupero crediti a Sesto San Giovanni