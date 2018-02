Un videogame per vaccinarsi contro le fake news

Monster Energy Supercross - The Official videogame - recensione : Sapreste dire quali sono le differenze tra Motocross e Supercross? Se non le conoscete state tranquilli, siete in buona compagnia. Anche chi vi scrive fino ad un paio di settimane fa era convinto che si trattasse dello stesso sport chiamato in due modi diversi. Così però non è, ,0 ed è doveroso dare una piccola spiegazione per introdurre nella maniera migliore questa nuova fatica di casa Milestone.Le due discipline possono sembrare simili ad un ...

MONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL videogame disponibile da oggi : A partire da oggi, MONSTER ENERGY SUPERCROSS – The OFFICIAL VIDEOGAME è disponibile per PlayStation4, Xbox One, Windows PC/STEAM e Nintendo Switch, sia in digitale che Retail. MONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL VIDEOGAME corre da oggi nei negozi In concomitanza con il lancio del gioco, i giocatori possono acquistare il Season Pass al prezzo di 14.99 euro, il quale include i 5 DLC che verranno rilasciati con il tempo, di ...

Monster Energy Supercross The Official videogame Recensione - il brivido del motocross : L'avvento sulla scena videoludica motoristico digitale di Monster Energy Supercross The Official Videogame rappresenta senza dubbio una ventata d'aria fresca per gli appassionati degli sport estremi, in misura assai maggiore poi per gli amanti delle due ruote. Lo sport che ha consegnato agli annali il nostro Toni Cairoli torna infatti sulla scena con un nuovo capitolo che promette di fare scintille e di accompagnare gli utenti in una cavalcata ...

Monster Energy Supercross – The Official videogame : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo aver spolpato il vecchio motore grafico proprietario fino all’osso, Milestone si converte all’Unreal Engine 4 per lo sviluppo di Monster Energy Supercross, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Monster Energy Supercross – The Official Videogame Recensione Il gioco inizia con una prima gara, dove il giocatore ha la possibilità di apprendere le basi per immergersi appieno nelle varie ...

Monster Energy Supercross : The Official videogame - prova : Se parlandovi di Gravel abbiamo potuto descrivere parte dell'identità di Milestone, Monster Energy Supercross ci permette di raccontare l'altra faccia della medaglia. Questo titolo, che si affaccia sul mercato europeo quasi in sordina, rappresenta l'apice tecnico raggiunto dalla software house meneghina, oltre ad essere senza dubbio una delle migliori produzioni dal punto di vista visivo realizzate sul suolo italiano. In ogni caso, si tratta di ...

Milestone annuncia il Track Editor per MONSTER ENERGY SUPERCROSS – THE OFFICIAL videogame : Milestone è lieta di annunciare, il Track Editor per MONSTER ENERGY SUPERCROSS – The OFFICIAL VIDEOGAME, progettato per offrire a tutti i giocatori, la possibilità di personalizzare la propria pista e condividerla online, le possibilità sono infinite. Alla scoperta del Track Editor di Monter ENERGY SUPERCROSS Prima di tutto, i giocatori hanno la possibilità di selezionare lo stadio, scegliendo tra ...

Monster Energy Supercross - The Official videogame presenta il track editor : Finalmente è arrivato il momento per Milestone di rivelare tutti i dettagli di una delle feature più attese di Monster Energy Supercross - The Official Videogame: il track editor*. Progettato per dare la possibilità a tutti i fan di vivere l'esperienza del Supercross come mai prima d'ora, il track editor permetterà di creare la propria pista, customizzarla e condividerla online, aprendo le porte a infinite possibilità di gioco.SCEGLI LO ...

Monster Energy Supercross - The Official videogame : ecco un dietro le quinte che svela la realizzazione del gioco : Milestone, uno dei più importanti sviluppatori di videogiochi di racing a livello globale, offre ai fan l'esclusiva opportunità di scoprire i segreti dietro le quinte di Monster Energy Supercross - The Official Videogame, con un video che svela tutti i traguardi grafici e le tecniche utilizzate per la sua realizzazione. Guidati dalla voce di Ralph Sheheen, commentatore ufficiale del Monster Energy AMA Supercross, si andrà alla scoperta delle ...