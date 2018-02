Ultime Notizie Roma del 21-02-2018 ore 07 | 00

RIFORMA PENSIONI 2018/ La via per dribblare la Legge Fornero del fondo Tris (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 21 febbraio. La via per dribblare la Legge Fornero del fondo Tris. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 05:09:00 GMT)

Contratti statali/ Rinnovo Pa - Madia : “premi a obiettivo e servizi migliori” (Ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 21 febbraio 2018: Rinnovo Pa e Scuola, Madia, "premi a obiettivo e servizi migliori per il pubblico impiego". Fedeli, "Rinnovo non mancetta"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 04:46:00 GMT)

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : assolta la Raggi per la nomina di Romeo (21 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: assolta la Raggi per la nomina di Romeo. Calcio, addio alla Lazio di De Vrij, Inter in prima fila per l'ingaggio a parametro zero (21 febbraio 2018)(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 01:33:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Berlusconi promuove l'età pensionabile a 67 anni (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Berlusconi promuove l'età pensionabile a 67 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 febbraio(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 17:56:00 GMT)

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Cassazione : “saluto fascista non è reato se commemorativo” (20 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: allarme terrorismo, 007 "in Italia minaccia Isis concreta". Saluto fascista romano, Cassazione "non è reato se commemorativo" (20 febbraio 2018).(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 17:45:00 GMT)

Riforma pensioni/ L'Upb segnala l'importanza della Legge Fornero (Ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. L'Upb segnala l'importanza della Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 febbraio(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 16:19:00 GMT)

SCIOPERO OGGI 20 FEBBRAIO 2018/ Poste Italiane : ultimo giorno di proteste (Ultime notizie) : SCIOPERO OGGI 20 FEBBRAIO 2018: ultimo giorno di agitazione dei dipendenti di Poste Italiane dopo un mese di proteste. Scioperano anche i lavoratori di Engie Italia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 15:28:00 GMT)

Giulianova - 17enne accoltellato al volto a scuola/ Ultime Notizie : lite con un compagno per uno sgambetto : Giulianova, 17enne aggredito e accoltellato al volto a scuola dopo lite con coetaneo compagno di classe: Ultime notizie, choc all'Itis e alunno sfregiato. Il commento del preside(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 15:16:00 GMT)