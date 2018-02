Tutto ciò che dovete sapere su Sofia Goggia | l' oro olimpico in discesa

Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’OAR vola in semifinale. Tutto facile con la Norvegia - finisce 6-1 : Il team OAR è la seconda semifinalista del torneo maschile di Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tutto come nelle previsioni: troppo debole la Norvegia per poter competere contro la principale accreditata per la conquista della medaglia d’oro. I russi hanno infatti mostrato la loro superiorità per Tutto l’arco della gara, come dimostra il 6-1 finale. Un punteggio maturato sin dall’avvio: ...

(Calde) Olimpiadi invernali. L’esibizione è da medaglia e l’atleta concentratissima. Ma - mentre volteggia leggera sul ghiaccio - il vestitino si sgancia e lei resta praticamente nuda. Tutto il mondo sta lì - ipnotizzato - a guardare… Imbarazzo alle stelle : Incidente hot alle Olimpiadi invernali. Durante la gara è successa una di quelle cose più temute dalle sportive: un “malfunzionamento” dell’abito. Durante la short dance di pattinaggio di figura (prima delle due prove che assegneranno le medaglie alle Olimpiadi Invernali) erano in lotta per la medaglia i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, che hanno stabilito il nuovo primato del mondo per quanto riguarda il corto (83.67) e i francesi Gabriella ...

Nokia 1 arriva al MWC 2018 - Tutto ciò che c'è da sapere : Il 26 febbraio 2018 prenderà il via a Barcellona, in Spagna, la nuova edizione del Mobile World Congress. In quest'occasione, i principali produttori di smartphone presenteranno al mondo i loro nuovi dispositivi. In particolare, il marchio Nokia presenterà due prodotti, il Nokia 7 e il Nokia 1. Quest'ultimo, in particolare, è uno smartphone di fascia bassa che sarà contraddistinto da un prezzo inferiore agli 80 euro. Ma quali sono le sue ...

Hockey su ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : gli Stati Uniti sono la prima finalista! Tutto facile contro la Finlandia : terza finale consecutiva : Gli Stati Uniti sono la prima finalista del torneo femminile di Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018. La semifinale contro la Finlandia si è risolta in modo molto più facile rispetto alle previsioni, con un netto 5-0: le scandinave potevano rappresentare un pericolo sulla carta, ma le americane hanno posto l’asticella molto in alto sin dalle prime battute, imponendo la loro superiorità e volando alla loro terza finale consecutiva. ...

Hamsik : “Abbiamo fame di successi. A Napoli il calcio è Tutto” : Marek Hamsik è sicuramente l’uomo copertina di questa stagione del Napoli grazie allo storico record di gol in maglia azzurra conquistato nel corso dell’annata in corso. Il capitano partenopeo, insieme ad Insigne&co, sta trascinando la squadra verso un obiettivo incredibile come lo scudetto e sta facendo sognare un popolo intero. Hamsik ha rilasciato una intervista ai microfoni […] L'articolo Hamsik: “Abbiamo fame di ...

“Cicciolina all’Isola dei Famosi per sostituire Eva Henger” : la clamorosa proposta - arrivata con una telefonata - che ha spiazzato tutti - compresa l’ex pornostar. Tutto vero? Ecco come sono andate le cose (e cosa c’è dietro la sorprendente notizia) : Tutto si può dire fuorché questa prima parte di Isola dei Famosi 2018 sia stata avara di sorprese per gli spettatori. Tra violenti nubifragi, capanne in fiamme, liti, accuse ed eliminazioni a sorpresa, annoiarsi è stato praticamente impossibile, sempre che si riescano ad accettare a cuor leggero le logiche che governano i reality show. E così quando si è diffusa inizialmente questa notizia, abbastanza assurda in sé e per sé, c’è ...

Hockey su ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’OAR batte la Svizzera e va in semifinale. Tutto facile per la Finlandia con la Svezia : A PyeongChang 2018 è stata la giornata dei playoff del torneo di Hockey su ghiaccio femminile, ovvero i quarti di finale. Sono stati il team OAR e la Finlandia a vincere e qualificarsi per le semifinali, dove affronteranno rispettivamente Canada e Stati Uniti. Rispettato il pronostico, dunque: a giocarsi le medaglie saranno le quattro squadre che originariamente facevano parte del gruppo A, quello delle teste di serie. Si sono riscattate le ...

Calciomercato Inter - Tutto su Fofana : le contropartite proposte all’Udinese : Calciomercato Inter – L’Inter sembra in fase di ripresa dopo un periodo difficile in campionato, la squadra di Spalletti è reduce dal successo contro il Bologna ed adesso si prepara per la difficile partita contro il Genoa, qualche problema di troppo per il tecnico nerazzurro che deve fare i conti con assenze clamorose. Nel frattempo la dirigenza prova ad anticipare i tempi sul mercato, nel mirino è finito il centrocampista ...

“Mia madre ha partorito mio figlio”. Mamma e nonna insieme : una famiglia sconvolta. Il motivo di Tutto ciò lascia con il fiato sospeso - ma non è come sembra : “Una madre può tutto” : Mamma e nonna nello stesso tempo, anche se i geni del bambino sono quelli di suo figlio e della nuora. È successo negli Stati Uniti, nello Stato dell’Arkansas, dove una donna di 50 anni, Patty Resecker, ha portato avanti la gravidanza e fatto nascere lo scorso 30 dicembre con un parto cesareo il figlio di suo figlio: Kross Allen Jones. Questa storia ha fatto rapidamente il giro del pianeta e ha creato moltissime polemiche. Alla base di ...

“Non resisto più”. Scatta il bacio. Ma pure la reazione dell’altra tronista. Uomini e Donne : succede Tutto come un fulmine a ciel sereno - in esterna. E tornati in studio scoppia il caos - con Maria che prova a sdrammatizzare : “Tra donne capita…” : A Uomini e donne sta prendendo una piega inaspettata la telenovela che sta andando in scena al trono classico, quella tra le due troniste, Nilufar Addati, Sara Affi Fella e il corteggiatore Lorenzo Riccardi. Che a un mese dall’arrivo nel programma di Maria ha finalmente gettato la maschera: si è dichiarato per Nilufar. Sara, l’altra tronista, non l’ha presa proprio bene. Al pari dei presenti in studio (e, ci ...

Free2Move by Groupe PSA : ad un anno dal lancio conta 600.000 utenti in Tutto il mondo : A distanza di un anno dalla presentazione l'applicazione Free2Move è arrivata a contare oggi ben 600.000 utenti in tutto il mondo. In pratica, grazie all'apposita App, l'utente può individuare ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Tutto facile per Canada e Svezia. Vincono anche Finlandia e Repubblica Ceca : Seconda giornata del torneo maschile di Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi è toccato ai gironi A e C, andando a completare le prime partite dei tre raggruppamenti. Nel girone A debutto agevole per il Canada, che ha battuto 5-1 la Svizzera. Una superiorità manifestata dopo pochi minuti con le reti di Rene Bourque e Maxim Noreau nel primo drittel. Bourque ha poi siglato la doppietta nella seconda frazione, con ...

“Scusate - non ce la faccio”. Lutto per Fiorello - il conduttore lascia la diretta. Amico - confidente - mentore - per molti è stato una guida. Sulla rete Tutto il cordoglio dei colleghi : Lutto nel mondo della televisione. È scomparso a 71 anni il produttore Bibi Ballandi. Personaggio poliedrico, amato e stimato, era malato da tempo. A darne l’annuncio è stata la famiglia. Ballandi era nato a Bologna il 26 giugno 1946. Negli anni Sessanta e Settanta lavorò come produttore e manager per alcuni dei più importanti cantanti italiani, da Al Bano a Orietta Berti a Mina, e organizzò il tour di Lucio Dalla con Francesco De Gregori ...