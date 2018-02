Tutela dell' ambiente | medaglia al merito a FederlegnoArredo

Battistoni - FI - : ''Necessario Tutelare l'agricoltura all'interno dell'Unione Europea'' : VITERBO - Riceviamo e pubblichiamo da Francesco Battistoni, candidato di Forza Italia al Senato: Occuparsi di agricoltura è fondamentale per l'economia del nostro Paese, non solo come fonte di reddito, ma anche come presidio del territorio perché l'agricoltore o chi si occupa di agricoltura è veramente la persona che sta sul territorio, lo ...

La lotta per Tutelare le aree naturali della Bulgaria : intervista a Ska Keller : A suo avviso, esistono legami diretti tra la gestione delle riserve naturali e la corruzione politica in Bulgaria? I cittadini con cui mi sono confrontata intravedono uno schema che lega protezione ...

Agro Romano - quali interessi prevalgono sulla Tutela della natura? : Qui da due settimane ho preso coraggio; ho portato meco alcuni piccoli fogli nelle vallette, sulle alture delle ville, e senza porvi importanza di sorta, ho fatta una serie di schizzi, i quali portano propriamente l’impronta meridionale della campagna di Roma, ed ora proverò, confidando nella mia buona stella, ad aggiungervi la luce e le ombre. Così Wolfgang Goethe della campagna romana nel suo “Viaggio in Italia”. Quella campagna romana sempre ...

In una giornata simbolica - il giorno di San Valentino - in cui tutto il mondo celebra l'amore - la Polizia di Stato prosegue la campagna di prevenzione 'Questo non è amore' avviata a Tutela delle donne che ... : l'iniziativa sarà riproposta nella centralissima Piazza Maggiore a Bologna ove, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, personale specializzato della Questura e dell'Associazione Psicologi per i Popoli ...

EU-ASE e Kyoto Club si appellano al Ministro Calenda : 48 ore perché la saggezza prevalga a Tutela delle imprese italiane - cambiando la posizione italiana in Europa in favore dell’efficienza energetica. : In una lettera al Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, firmata da Monica Frassoni, Presidente Di European Alliance To Save Energy, Kyoto Club e EU-ASE chiedono al titolare di Via Molise di assumere una posizione favorevole sulla Direttiva sull’ Efficienza Energetica (EED) e sul Regolamento sulla Governance dell’Unione Energetica 2030 per guidare la transizione energetica dell’UE. Il 14 febbraio prossimo il Consiglio dei ...

Tutela e responsabilità dell’attività professionale : il nuovo ruolo delle società scientifiche : Questo post è a cura di Carlo Zerbino, Direttore Generale dell'Associazione Italiana Pneumologi OspedalieriCon l'entrata in vigore il 10 Agosto 2017 del Decreto del Ministero della Salute 2 Agosto 2017 (di seguito D.M.) che istituisce l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, si apre un nuovo ruolo e di grande valore per questi enti spesso oggetto di critiche ...

Per Tutelare le fasce più deboli della popolazione serve il "Welfare produttivo" : Pochi giorni fa ho incontrato un collega che mi ha raccontato che il figlio Matteo, per due anni di seguito, terminato l'anno scolastico, ha deciso di guadagnare qualche soldo lavorando come bagnino in un villaggio vacanze. Regolarmente assunto, ha percepito per un mese di lavoro un dignitoso stipendio che, integrato dalle mance, ha reso l'esperienza di studente/lavoratore più che gratificante.Terminata la scorsa stagione, Matteo, che nel ...

La svolta della destra - adesso punta ai voti degli operai non Tutelati : ... spiega il sociologo Mimmo Carrieri, che ha appena presentato una ricca ricerca de La Sapienza sul mondo del lavoro che cambia. Lo studio ruota intorno ad un dato: il 68% dei lavoratori italiani non ...

Francesco Monte abbandona l'Isola : "Mi devo Tutelare in Italia". La Marcuzzi : "Non ci sono prove delle accuse" : La terza puntata de l' Isola dei Famosi si apre con il caso Canna-gate. Dopo il riassunto per immagini di ciò che è successo durante la settimana, Alessia Marcuzzi annuncia...

DIRITTO PERSONALE O Tutela DELLA VITA? DIBATTITO LECCHESE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO : ... in programma giovedì 22 febbraio , ore 21, Casa dell'Economia " Camera di Commercio di Lecco, : sotto il titolo "Il cristiano nel disorientamento del mondo" interverrà padre Mauro-Giuseppe Lepori, ...

Randagismo e Tutela animale - iniziative della CAA : Molti Comuni siciliani hanno disatteso le normative per il benessere animale e contro il Randagismo. La CAA intende fare un quadro della situazione

Giornata mondiale delle zone umide. Disponibili 20 milioni di euro per Tutela e valorizzazione delle 6 zone umide sarde : ... in questo percorso contiamo molto sul lavoro delle associazioni e sui privati, il cui apporto e contributo sono assolutamente fondamentali e irrinunciabili per costruire una nuova economia ...

Dna - protocollo d'intesa per la Tutela dei minori appartententi a famiglie dell''ndrangheta : Si è svolto questa mattina presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo un incontro per la firma del protocollo d'intesa tra il Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio ...

Sottotitoli - Tutela delle imprese italiane e opinioni dannose : Si è letto, su un quotidiano nazionale di grande tiratura, un articolo che, in sostanza, esprime ammirazione e compiacimento per i "supereroi" che s'impegnano senza scopo di lucro nel creare i Sottotitoli in lingua italiana di film e serie tv, per il fine "nobile" di facilitare l'apprendimento della lingua inglese agli italiani.Seppure siamo convinti che esistano numerosi diversi modi di studiare e imparare le lingue straniere, non siamo ...